Seit 2. Mai haben alle Geschäfte der Shopping City Süd geöffnet, mit Freitag ist auch die Gastronomie wieder mit dabei. "Ein irrsinnig wichtiger Schritt", betont Anton Cech, Verantwortlicher des Shopping Center-Managements bei Unibail-Rodamco-Westfield, dem Eigentümer und Betreiber der SCS.

"Essen ist ein wesentliches Kriterium in Shoppingcentern geworden. Die Kunden suchen verstärkt die Einkaufslocation nach der Gastronomie aus." 2008, als Cech seine Funktion übernommen hat, waren gerade einmal drei Prozent der Shoppingcenter-Fläche von der Gastronomie besetzt, heute sind es 13. Die ersten beiden (Verkaufs-)Wochen waren "ganz okay, besser als erwartet, aber natürlich weit nicht dort als vor der Krise", zieht Cech erste Bilanz. Statt etwa 70.000 Besuchern täglich bummelten anfangs in etwa nur die Hälfte durch den Shoppingtempel. "Mit der Gastronomie wird das Licht am Ende des Tunnels heller", gibt sich Cech optimistisch.

Dworak Andreas Schutti serviert Anton Cech einen Kaffee. Mit Abstand und - falls notwendig - durch die Plexiglaswand getrennt vom Nebentisch.

Andreas Schutti von der "ROX Musicbar & Grill" im Multiplex hat gemeinsam mit dem Team das Lokal auf die Corona-Regeln hingetrimmt. 300 Plätze stehen zur Verfügung, 35 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Die Reservierungen seien "sehr erfreulich. Natürlich wird uns die Laufkundschaft noch abgehen", solange die Grenze zu Ungarn und der Slowakei noch geschlossen sind. Seit einer Woche hat man das Lokal "von der Decke bis zum Boden gereinigt", alle Geräte und (Bier-)Leitungen einem Service unterzogen. Innovativ ist auf der Plexiglas-Mundschutz, mit dem im ROX serviert wird: "So schauen die Mitarbeiter gleich viel freundlicher aus als hinter einer Maske", ist Schutti überzeugt.

Auch in den insgesamt vier "Castelletto"-Lokalen der SCS ist alles vorbereitet. "Die Mitarbeiter wurden massiv geschult", betont Lukas Egger, "die Tische werden laufend desinfiziert, es gibt nur mehr Monoportionen Salz und Pfeffer." Das Eis, das man unter anderem auch in Laxenburg (Hofstraße) und Schwechat (Hauptplatz) genießen kann, wird in Bechern, papierumwickelten Stanitzel ausgegeben.

Und ab Mittwoch, 20. Mai, kommen auch die Surfer wieder auf ihre Rechnung. Da eröffnet die "Citywave" vor den Multiplex-Terrassen die Saison.