Adolf Valenta: "Freue mich auf viele Begegnungen" .

Fast 18 Jahre lang wirkte Richard Posch (58) als Stadtpfarrer in Mödling, nunmehr hat er eine neue Aufgabe im Seelsorgeraum Feistritztal übernommen. Adolf Valenta (42) hat mit 1. September die Nachfolge angetreten. Der gebürtige Ebreichsdorfer kennt den Bezirk Mödling bestens, war zuletzt Pfarrer in Brunn am Gebirge und wurde zu Jahresbeginn von Kardinal Christoph Schönborn als Dechant („kirchlicher Bezirkshauptmann“) bestätigt.