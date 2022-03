Kaltenleutgeben: Post in der Gemeindestube

Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP, freut sich über einen wichtigen infrastrukturellen Schritt: „Wir übernehmen als Marktgemeinde Verantwortung und sichern für unsere Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Nahversorger.“ Der gesamte Gemeinderat habe in Sachen Post Partner an einem Strang gezogen, bedankte sich die Ortschefin.

Nach einem Betreiberwechsel werden am neuen Standort in den Räumlichkeiten des Gemeindeamts in der Hauptstraße 78 sämtliche Post- sowie „bank99“-Bankdienstleistungen angeboten. „Neu, hell, freundlich und barrierefrei“, ließ Geieregger nicht unerwähnt.

Als Dank für das Engagement zum Erhalt der Poststelle im Ort überreichte das Post-Management Geieregger Briefmarken im Design des Kaltenleutgebener Gemeindewappens.

