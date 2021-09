Durch Zufall wurden zwei Hochkaräter aufeinander aufmerksam. 2017 stießen Tom Poms & Lisa Tatzber, Gründer des erfolgreichen „Indeed Unique“-Tanzvereines, zum teatro-Team rund um Intendant Norberto Bertassi. Das Duo sorgte bei „Der kleine Prinz“-Produktion für die Choreografie, Tom schlüpfte zudem in die Rolle des Piloten. 2018 wurde die tänzerische Zusammenarbeit bei „Alice im Wunderland“ prolongiert.

Jetzt wagt das „Indeed Unique“-Team den zusätzlichen Sprung nach Mödling und eröffnet in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Physikalischen Zentrums“ im Stadtbad (Eingang Gretel Sätz-Steig) ein weiteres Tanzstudio. Das seit 2016 in der Kranzgasse in Wien 15 bestehende boomt, die unzähligen Talente haben erst vor wenigen Wochen bei den „Dance Star World Finals“ im kroatischen Opatija abgeräumt: für die 27 Beiträge gab’s 16 Mal Gold, dreimal Silver und zweimal Bronze.

Ab 27. September (die Schnupperwoche dauert bis 1. Oktober) macht man in den adaptierten Räumlichkeiten gemeinsame Sache: „teatro zieht Leute an, wir auch“, ist Poms überzeugt, auch am Mödlinger Standort Erfolg zu haben. Bertassi will den Versuch wagen und Kurse anbieten, die sich dem Gesang widmen.

Von 6- bis 12 und 13+ sollen sich alle Interessenten angesprochen fühlen. Läuft alles zufriedenstellend, wird sich auch Peter Faerber (aktueller teatro-„Bambi“-Autor und Regisseur) mit Schauspiel-Kursen einbringen. „Singen und Tanzen repräsentieren einen Teil unseres Lebens“, meint Tatzber, für Faerber ist „Kultur die Schule, bei der man fürs Leben lernt“. Und Bertassi glaubt an „eine weitere kulturelle Aufwertung“ der Bezirkshauptstadt. Ein Art Mödlinger „Performing Art Center“ sei nichts Utopisches.

Anmeldungen und Kursinfos:

www.teatro.at www.indeedunique.com