Gastroszene in Laxenburg wird vielfältiger

Wer „Kulhanek Kaffee & Laden“ in der Hofstraße betritt, der findet sich in einem Wohlfühl-Wohnzimmer wieder. Michael Kulhanek hat sich hier ein buntes Reich geschaffen, in dem seine Gäste frühstücken, köstliche Kuchen und Torten mit nach Hause nehmen oder bei einem Chai Latte einfach die Seele baumeln lassen können. Jetzt hat er sich dazu entschlossen, das Rathausstüberl am Schlossplatz in ein typisches Lokal im Kulhanek-Stil zu verwandeln. Das Lokal in der Hofstraße betreibt er weiter.

Neues Lokal von Kulhanek am Schlossplatz

Der gelernte Koch-Kellner und Konditor hat schon genaue Pläne für das im Besitz der Gemeinde befindliche Lokal. „Rathausstüberl wird es dann jedenfalls nicht mehr heißen“, sagt Kulhanek. Das Interieur wird völlig dem Stil von „Khulanek Kaffee & Laden“ angepasst. Aber das kulinarische Erleben wird ein anderes sein. „Ich werde auch Mittagsmenüs anbieten, zu Preisen, die leistbar sind“, verspricht Kulhanek. Großen Wert legt er dabei auf regionale Bio-Zutaten und umweltfreundliche Verpackungen. „Wer will, kann die Speisen auch mit nach Hause nehmen“, fügt Kulhanek hinzu.

Langweilig wird es dem Café-Besitzer auch ohne Umgestaltungspläne nicht. Bei der NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse im Laxenburger Conference Center ist er „als einziger Gastronom mit einem Pop-up Café vertreten“. Die Messe beginnt am 22. April, im Mai soll das neue Lokal bezugsfertig sein. Guter Dinge, dass sich das alles ausgeht, ist Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt, ÖVP. Denn auch sie hat Pläne, so soll die Muttertagsfeier der Gemeinde heuer anders aufgezogen werden und vor allem auch „jüngere Frauen ansprechen“, betont Wohlfahrt. Für die kulinarische Ausstattung der Feier sorgt ebenfalls Michael Kuhlhanek.

Francesco und Alma Dimmel beleben Kaiserbahnhof

Neues gibt es auch im Fall des zur Zeit ohne Pächter dastehenden Kaiserbahnhofs. Hier kehren Francesco und Alma Dimmel, die Besitzer des Panorama Restaurants in Mödling, an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück. Francesco Dimmel führte ab 2007 den Kaiserbahnhof als „Gallo Rosso“ einige Jahre, bevor er sich dem Projekt Panorama Restaurant Mödling zuwendete. Bürgermeister David Berl, ÖVP, merkt an: „Wir sind sehr froh, dass wir Francesco Dimmel dafür gewinnen konnten, den Kaiserbahnhof zu pachten. Er ist ein erfahrener Gastronom und wird das hervorragend machen.“ Genaue Pläne über die kulinarische Ausrichtung des Restaurants verrät Francesco Dimmel aber noch nicht. Damit wolle man sich noch Zeit lassen, sagt seine Frau Alma.

