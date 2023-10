FPÖ Kaltenleutgeben stellt sich neu auf

Wolfgang Kastenhofer bleibt Ortsparteiobmann der FPÖ. Die Kür erfolgte einstimmig. Er richtete den Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen und versprach: „Ich werde gemeinsam mit meinem neuen Vorstand unseren Beitrag leisten, um die FPÖ in Regierungsverantwortung zu bringen."

Bezirksparteivorsitzender, Landesrat Christoph Luisser, betonte die Wichtigkeit der politischen Arbeit in den Ortsgruppen: „Der Zuspruch in Kaltenleutgeben und in den umliegenden Gemeinden zeigen mir, dass die Menschen bereit sind, aktiv an politischen Veränderungen zu arbeiten und die FPÖ als treibende Kraft zu unterstützen.“