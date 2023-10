Marion Thurner: Erste Frau an der Spitze der SPÖ Achau

Zum ersten Mal in der Geschichte der SPÖ Achau haben die Mitglieder eine Frau, die Veterinärmedizinerin Marion Thurner, zur Vorsitzenden gewählt. Thurner ist in der Ortschaft keine Unbekannte. Sie ist in Achau aufgewachsen und seit 2015 wieder im Gemeinderat. Sie war bereits von 1990 bis 2000 als Gemeinderätin tätig. Ihr Vater hatte zu der Zeit als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde 10 Jahre lang erfolgreich gelenkt. Die studierte Fachtierärztin ist selbstständig als Chiropraktikerin für Pferde tätig und aufgrund dieser Tätigkeit auch viel unterwegs.

Bleibt der SPÖ Achau im Ortsausschuss erhalten: der langjährige Parteivorsitzende Rudi Moser. Foto: privat

Nach gesundheitlichen Turbulenzen und familiären Schicksalsschlägen hat sie ihre Heimat für ein paar Jahre verlassen. Seit 2011 lebt sie wieder in Achau und engagiert sich seitdem für die SPÖ in der Kommunalpolitik.Ziel der Neuwahl war, rechtzeitig die Weichen hinsichtlich der Gemeinderatswahl 2025 zu stellen. Das war auch der Wunsch des bisherigen langjährigen Ortsparteivorsitzenden und geschäftsführenden Gemeinderats Rudi Moser. Dieser hatte sein Team schon rechtzeitig über seinen Rückzug von der Spitze der SPÖ-Achau informiert. Rudi Moser erklärt: „Ich habe wirklich 13 Jahre lang gerne den Parteivorsitzenden gemacht. Es war mir immer wichtig, mit allen Gemeinderatskollegen ein freundschaftliches und kollegiales Verhältnis zu pflegen. Das ist mein Verständnis, wie man Politik machen sollte.“ Moser ist nach wie vor im Ortsausschuss tätig, aber nicht mehr an vorderster Front. „Ich will meine Pension jetzt mehr genießen, meine Kinder und Enkelkinder, mehr Tennis spielen und wandern gehen. Ich bin für eine klare Geschichte, deshalb war es mir ein Anliegen, weit vor der Gemeinderatswahl junge SPÖ-Mitglieder in den Ortsausschuss zu holen.“ Denn als Spitzenkandidat für die nächste Gemeinderatswahl stehe er nicht mehr zur Verfügung. Auch Marion Thurner freut es, „dass es uns gelungen ist, junge Menschen zur Mitarbeit zu motivieren. Mit meinen Stellvertretern Matthias Gottweis und Florian Kratky sind junge Achauer im Vorstand. Und mit Doris Koch als Stellvertreterin unterstützt mich eine erfahrene und in der Ortschaft sehr beliebte geschäftsführende Gemeinderätin.“

Neu im Team der SPÖ Achau ist auch Marco Kaplan, ein erfahrener Gemeinderat aus der Steiermark, den die Liebe nach Achau brachte. Ebenfalls neu im Ortsausschuss tätig ist Michaela Schneider. Ein besonderer Dank aller Mitglieder geht an Rudi Moser für sein langjähriges Engagement als Obmann der SPÖ Achau. „Lieber Rudi, wir sagen dir aufrichtigen Herzens Danke, für alles, was du für die SPÖ Achau geleistet hast“, betont Thurner. Sie blickt aber zuversichtlich in die Zukunft: „Das neue Team ist bereit für die kommenden Herausforderungen. Für mich stehen die Menschen in Achau im Mittelpunkt und ich möchte für sie einen Ort schaffen, in dem man gerne lebt.“