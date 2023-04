Perchtoldsdorfer Winzer mit neuer Funktion

Gemeinderat, Weinhauer und Jäger Franz Breitenecker aus der Elisabethstraße in Perchtoldsdorf wurde von den Delegierten und Hegeringleitern zum Nachfolger des bisherigen Bezirksjägermeisters Johannes Unterhalser, Biedermannsdorf, bestellt. In der Sitzung des NÖ Landesjagdverbandes wurde diese Wahl einstimmig bestätigt. Erste weibliche Stellvertreterin in dieser Funktion wurde Monika Buchberger aus Gießhübl. Breitenecker ist es „ein großes Anliegen, die verschiedenen Interessen von Jägerschaft, Grundbesitzern und Bevölkerung unter einen Hut zu bringen und Aufklärung über die Aufgaben der Jagd und Hege im Allgemeinen zu betreiben“.

