Heim- und Garten-Diskonter setzt auf die Westfield Shopping City Süd

Thomas Philipps will ein Zeichen gegen die Teuerung setzen. „Seit unserer Gründung handeln wir im Sinne unserer Kundinnen und Kunden“, betont Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Phillips Österreich: „Trotz hoher Inflationsraten halten wir auch in Österreich an den günstigeren deutschen Diskonter-Preisen fest. Damit sind wir im Schnitt bis zu 70 Prozent günstiger als unser Mitbewerb.“ Der Schritt in Österreichs größtes Shopping Center sei ein bedeutender: „Damit erreichen wir als einziger Diskonter mit Gartenschwerpunkt zusätzlich über 20 Millionen Besucher pro Jahr“, ist Gaber optimistisch.

Was einst als Fünf-Mann-Betrieb begann, ist heute mit über 250 Märkten in Deutschland einer der erfolgreichsten deutschen Discounter rund um Heim und Garten. Das 1986 von Thomas Philipps gegründete Unternehmen wird mittlerweile in zweiter Generation von Sohn André Philipps geführt. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der Kombination aus einem umfangreichen Sortiment und attraktiven Preisen – von Gartenartikeln, über Haushaltswaren und Dekoration, bis hin zu Drogerieartikeln und Tiernahrung. Die Geschäftsführung für Österreich hat André Philipps gemeinsam mit Martin Gaber übernommen.