„Luft nach unten“: Simpl-Gags aus Guntramsdorf

Der Einstieg ins Schreiben sei ihr leicht gefallen, berichtet Jennifer Frankl im NÖN-Gespräch: „Voriges Jahr haben wir zum Jubiläum die besten Simpl-Nummern aus 110 Jahren ausgesucht und nur ein paar eigene hinzugefügt.“ Beim aktuellen Programm sei das anders: „Luft nach unten - ein Balanceakt in 20 Kunststücken“ (stammt komplett aus ihrer und Niavaranis Feder. „Wir haben zu 100 Prozent den gleichen Humor. Aber ich bringe den jüngeren und weiblichen Blickwinkel ein“, schmunzelt Frankl. So manche typische Frauen- oder Männerrolle wird von ihr hinterfragt. Warum soll nicht einmal ein Mann im Sekretariat arbeiten und eine Frau selbstständige Architektin sein? „Früher gab es die Simpl-Girls, die hübsch ausgeschaut und getanzt haben, während die Männer Kabarett gemacht haben.“ Höchste Zeit zur Umkehr: Heute gibt es eine reine Frauen-Nummer, in der die Männer den hübschen Aufputz geben. Und beim künstlerischen Leiter Niavarani rennt sie mit ihren Vorschlägen offene Türen ein.

Die gebürtige Guntramsdorferin hat bis auf ihre Ausbildungszeit immer im Ort gelebt. Durch ihren Vater, der Baumeister ist, wurde früh ihr Interesse für Architektur geweckt. Eine ihrer Wohnungen konnte sie sogar mitplanen. Jetzt lebt die zweifache Mutter wieder in ihrem Elternhaus. „Ich scheine aus meinem Grätzel einfach nicht rauszukommen.“ Wie der Liedermacher Michael Frank es in der inoffiziellen Orts-Hymne ausdrückt: „Von Guntramsdorf bringt mi nix weg.“ Gerade für Familien findet sie die Marktgemeinde „ideal: Schule und Kindergarten sind zu Fuß erreichbar, ein Park mit Spielplatz ist in der Nähe, ebenso wie die Weinberge mit ihrem grandiosen Ausblick über Wien und die Thermenregion“.

Die Stimme wird schon im Auto geölt

Was viele als Nachteil sehen, macht Jennifer Frankl übrigens gern: Mit dem Auto nach Wien pendeln. „Erstens ist das meine kleine Auszeit, in der ich für mich bin. Und zweitens kann ich auf der Fahrt ungestört telefonieren und laut singen. Dann ist die Stimme gleich für die Vorstellung aufgewärmt.“ Die Scheu vieler Wiener, das Stadtgebiet zu verlassen, versteht sie gar nicht: „Innerhalb Wiens ist man oft länger unterwegs als hierher.“ Mittlerweile hat sie alle ihre Kollegen schon zu einem Besuch in Guntramsdorf überredet. Auch Michael Niavarani ist oft hier, um die Zeit, wenn Jennifer Frankls Kinder nicht im Haus sind, zum Schreiben zu nutzen. Denn während das eine Programm aufgeführt wird, ist das nächste schon in Arbeit.

„Luft nach unten“ ist noch bis Mai 2024 im Simpl zu sehen. Ende Dezember kommt der „Schlageranfall“ mit Liedern von Caterina Valente bis Peter Alexander zurück ins Globe Theater.

simpl.at

globe.wien