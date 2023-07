Mödlinger Ärztin behandelt in neuem Buch Tabuthema Reizdarm

Alles, was den Darm betrifft, scheint in Österreich immer noch ein Tabu-Thema zu sein. Erst recht, wenn eine Darm- oder Magenspiegelung keinen Hinweis auf ein organisches Leiden bringen. Dieses Tabu bricht Elisabeth Schartner mit ihrem Buch „So klappt's mit der Verdauung - Ratgeber bei Durchfall, Sodbrennen, Blähbauch und Co“. Denn dass Betroffene von Ärztinnen und Ärzten oft ratlos mit ihren Symptomen alleingelassen oder nicht ernst genommen werden, ist für die Medizinerin ein No-Go.

„Ich habe in früheren Jahren selbst unter Reizdarmbeschwerden gelitten. Deshalb bin ich in diese Schiene hineingerutscht, auch bei meiner Ausbildung“, sagt Schartner. Sie arbeitete viele Jahre im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien in der dortigen Klinik für Innere Medizin und Psychosomatik. Ihre eigene Praxis hat sie in Siebenhirten eröffnet, hart an der Grenze zum Bezirk Mödling, wo Schartner auch lebt. Sie ist es leid, dass das Wort Psychosomatik von vielen Ärzten als Schimpfwort abgetan wird. Ist doch mittlerweile erwiesen, dass das Umfeld wesentlichen Einfluss darauf hat, wie rasch die Genesung eines Patienten voranschreitet. Der Körper reagiert erwiesenermaßen auf äußere Einflüsse. Und die Psyche scheint bei funktionellen Störungen einen großen Einfluss auf den Darm zu haben. Vor allem Stress-Situationen und wie mit diesen umgegangen wird, hat auf den Darm großen Einfluss.

Entscheidend ist, wie mit Stress-Situationen umgegangen wird

„Stress ist ein wesentlicher Faktor, der Reizdarmbeschwerden auslöst“, weiß Schartner. Viele Menschen verlieren in Stresssituationen ihr normales Hungergefühl und verfallen in regelrechten Fressrausch. Andere bringen keinen Bissen hinunter. Wieder andere leiden unter ständigem Stuhlandrang und haben das Gefühl, permanent auf das WC gehen zu müssen. Bei all diesen funktionellen Störungen setzt Schartner nach einer Austestung der Beschwerden, der auch eine lange Befragung der Patienten zugrunde liegt, auf Entspannungstechniken wie Bauchhypnose und spezielle Atemtechniken.

„Wichtig ist, dass die Menschen erkennen, dass sie sich ihre Beschwerden nicht einbilden. In meiner Behandlung versuche ich Wege aufzuzeigen, was man im Leben anders machen kann, vor allem in stressigen Situationen oder eben die Vermeidung eben dieser.“ Der Körper - also quasi das „Gehirn“ im Bauch oder Darm - reagiert eben schneller auf äußere Reize, als diese vom Verstand erfasst werden können. Die Entspannungstechnik der Bauchhypnose können Reizdarmpatienten selbst erlernen und anwenden. Daneben gibt es eine ganze Palette an erprobten Tipps und Tricks, um etwa Blähbeschwerden zu lindern. Denn auch die Zusammensetzung der Darmflora hat Einfluss auf Reizdarmsymptome. „Eine Ernährungsumstellung auf mediterrane Kost kann hilfreich sein. Menschen, die Gewichtsprobleme haben, verwerten Darmbakterien besser, sie ziehen mehr Energie daraus.“

Reden hilft, das Tabuthema zu brechen

Jeder Mensch ist individuell, und durch lange Gespräche mit ihren Patienten nähert sich Schartner den Auslösern von Reizdarmbeschwerden an. Denn Reden hilft, nimmt Druck heraus: „Es wird schon oft als sehr entlastend empfunden, wenn man im engsten Freundeskreis über dieses Thema redet und erlebt, wieviele Menschen von diesem Problem betroffen sind.“ Erwiesen ist mittlerweile auch, dass Menschen, die traumatische Erlebnisse zu bewältigen haben, häufiger von Reizdarmsymptomen betroffen sind als Menschen, die diese Erfahrungen nicht machen mussten. Gibt es hier viel aufzuarbeiten, und reicht das Erlernen von Bauchhypnose nicht aus, „dann überweise ich meine Patienten an einen entsprechenden Psychotherapeuten“, merkt Schartner an.