Wr. Neudorferin Sarah Leidl: Laufbahn auf zwei Ebenen

Mit der Wiener Neudorferin Sarah Leidl (22) – sie ist bereits in Mailand und New Delhi international gefragt – war bei der Modegala „TAOL goes Black“ in Wien eine von drei niederösterreichischen Models im Einsatz. Das Event wurde von TAOL (The Art of Life) in Kooperation mit dem Wiener Schönheits-Salon „Rien ne va plus“ veranstaltet.

Höhepunkte waren drei Modeshows mit Haute Couture Austria Award-Siegerin Julia Lara König, US-Designerin Erika Suess und dem talentierten oberösterreichischen Modeschöpfer Florian Adelon. Für die Präsentation zuständig waren insgesamt zehn Models der Agentur „1 s Place Models“ von Dominik Wachter, darunter auch Leidl.

Sarah ist ein Multitalent: die zweifache „Die NÖN sucht das größte Talent“-Teilnehmerin ist auch als Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Moderatorin tätig. Ab Herbst 2023 wird sie sich wieder der Musik widmen: Da ist sie Erstbesetzung – „Giselle von Pfeiffer“ – im 1950er-Jahre-Krimi-Comedy-Musical „BiKiNi SKANDAL“ im Festspielhaus Badenweiler (Baden-Württemberg).

