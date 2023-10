Ex-FPÖ-Abgeordneter Höbart zu zwölf Monaten bedingt verurteilt

Der Schuldspruch ist laut Gericht nicht rechtskräftig. Angelastet worden war dem Generalsekretär des Teams HC Strache in seiner Funktion als Gemeinderat in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) die Weitergabe einer geplanten Änderung des Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplanes an einen Liegenschaftseigentümer.

Die Vorwürfe waren von Höbart am ersten Prozesstag am 11. Oktober bestritten worden. Der 48-Jährige will zwar 20.000 Euro erhalten haben, aber nicht für die Nennung von Amtsgeheimnissen, sondern für Vermittlungstätigkeiten.