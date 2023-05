Allumfassende Hilfsbereitschaft nach Sturz: Frau bedankt sich

„Es ist mir ein Anliegen, für die großartige Hilfsbereitschaft Danke zu sagen. Denn in meiner Stresssituation - Unfall und Termindruck -, war ich leider unfähig, meine anonymen Helfer und Helferinnen nach ihren Namen zu fragen.“

Am Donnerstagvormittag war Elisabeth Pollheimer in der Hauptstraße in Mödling Richtung Zentrum unterwegs. „Vor der Parkplatzausfahrt beim LIBRO passierte mir ein Fehltritt – und schon lag ich auf dem Gehsteig. In Sekundenschnelle sah ich mich von mindestens vier Personen umringt, die mich fragten, ob alles in Ordnung sei, und sogleich griffen mir hilfreiche Hände unter die Arme, die mich in die Höhe hievten.“

Ein Autofahrer, der eben aus dem Parkplatz ausfahren wollte, „führte mich zur nächsten Sitzbank, und aus der nahen Uniqa-Filiale eilte ein junger Mann mit einem Glas Wasser herbei. Als ich ihm meine blutende rechte Hand zeigte, holte er Verbandszeug und versorgte fachkundig meine Schürfwunden. Auch von der gegenüberliegenden Bushaltestelle kam jemand herüber, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen, und eine junge Frau bot mir ihre Hilfe an“, schildert Pollheimer die umfassende Hilfsbereitschaft.

„Gott sei Dank war meine Gehfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt. Und der genannte Autofahrer bemühte sich weiterhin um mich – ich denke, es war ein Angestellter vom ,Bockerl', zumindest habe ich mit meiner vom Schreck getrübten Wahrnehmung die Erinnerung an die entsprechende Aufschrift auf seinem Wagen – und chauffierte mich noch bis zum Freiheitsplatz, da ich in der Fußgängerzone einen Arzttermin hatte.“ Pollheimer hat einen Wunsch: „Ich will auf diesem Weg allen beteiligten Helferinnen und Helfern für ihre engagierte Fürsorge ein großes Danke sagen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.