Eistrends: „von Apfelstrudel“ bis „Limette-Basilikum“

"Eispeter" in der Hauptstraße Ecke Demelgasse in Mödling gehört für viele fix zum Sommer dazu. Foto: privat

Bei „Eispeter“ in der Hauptstraße in Mödling richtet sich das Sortiment hier nach den Jahreszeiten. Gerade jetzt im Sommer stehen frische Fruchteissorten auf dem Programm: Blutorange oder auch Mango mit Kokos. Besonders beliebt sind aktuell Butterkeks, eine Variante mit italienischer Creme und Keksstücken, Marille und Himbeerjoghurt. Im Herbst gibt es dann Sorten wie Maroni oder Walnuss. Außerdem wird es ab September wieder selbst gemachte Crêpes, Bubblewaffeln oder Paninis für den größeren Hunger geben.

Keine Chemie, keine Konservierungsstoffe.

Für Allergiker bietet das „Eispeter“-Team laktosefreie Alternativen, sowohl Fruchteis als auch Schokolade. Außerdem gibt es glutenfreies Eis. Es sei „nirgends rohes Ei drinnen, keine Chemie, keine Konservierungsstoffe. Wir achten da schon sehr drauf“, betont eine Mitarbeiterin der Filiale. Eine Kugel gibt es im Mödlinger Eissalon um 1,80 Euro.

„daseis“ am Marktplatz in Perchtoldsdorf setzt neben den klassischen Sorten wie Schokolade, Vanille und Stracciatella auch auf saisonale Spezialitäten. „Es kommen immer ein paar neue Sorten dazu. Heuer ist Apfelstrudel unser Eis der Saison und aktuell haben wir viel mit Marille. Aber im August werden auch noch zwei neue Sorten dazukommen, zum Beispiel Feige“, erzählt Geschäftsführer Peter Reinbacher.

Coups, die an die Urlaubsorte erinnern

Die Eissorten in der Vitrine passen sich an die Eis-Coups an, angeboten werden: „Wir haben alle drei bis vier Wochen eine Saisonkarte, wo wir dann immer spezielle Coups haben, die sich an Urlaubsdestinationen orientieren und dazu dann die entsprechenden Eissorten. Beispielsweise der griechische Eis-Coup mit Honigeis, Joghurt, Früchten und Nüssen.“ Am beliebtesten sind hier Klassiker wie Pistazie oder auch Schokolade (vor allem die vegane Variante). Besonders erfrischend und dementsprechend begehrt sind außerdem Minze-Limette und Limette-Basilikum. Eine Kugel kostet bei „daseis“ 1,70 Euro.

Castelletto versorgt Laxenburg bestens

Seit 2020 führt die führt die Familie Castelletto den Eissalon Laxenburg. „Das hat alles problemlos funktioniert“, freut sich Geschäftsführer Lukas Castelletto. „Wir haben mit dem Team weitergearbeitet, der Eiskoch ist geblieben. Wir haben dann ein Best-of gemacht und auch einzelne Sorten von unseren Betrieben mitgenommen. Das kommt auch gut an.“ Besonders freut sich Castelletto über die positive Atmosphäre, die im Salon herrscht: „Man merkt allgemein, dass die Pandemie vorbei ist und das Sommer-Feeling wirklich wieder zurück ist.“ Besonders gut gehen hier neben den Klassikern vor allem die Spezial-Eissorten wie Apfel-Zimt, Sauerkirsche, Schokomousse, Kinder Bueno und Blutorange. Außerdem gibt es verschiedene vegane Angebote sowie eine zuckerfreie Alternative (dunkle Schokolade). Die Spezialität des Hauses ist das Pistazieneis. Eine Kugel Eis schlägt sich mit 1,80 Euro zu Buche.