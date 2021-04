Ratschen im Bezirk Mödling: Die Fotos sind da! .

Auch im Bezirk Mödling haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Brauch des Oster-Ratschens hochgehalten. Geratscht wurde auf vielfältige Weise, entweder im Zuge der Aktion „Ratschen in Patschen“ in Gärten, auf Balkonen oder Terrassen oder aber traditionell in den Gassen und Straßen, wobei auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen strikt geachtet wurde.