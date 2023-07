Hubers Kostüme für teatro: „Gemeinsam entfachen wir ein Riesenfeuer“

Brigitte Huber, Urenkelin von Gustav Klimt, betreibt in der Franz Garnhaft-Gasse in Perchtoldsdorf ihr „Klimt by Brigitte.design“-Atelier (Änderungen, Maßanfertigungen, Herstellen von Sportdressen). Seit vier Jahren ist Huber auch für die Kostüme der teatro-Produktionen verantwortlich. Ihre Leidenschaft für das Handwerkliche sieht man bei der Absolventin der „Modeschule Mödling“ in jedem Detail; das beginnt mit dem Lesen des Textbuches und endet – im Fall „Cinderella“ – mit einem blauen Ballkleid, für das 20 Meter Satin verarbeitet wurden und die Rocksaumweite nicht weniger als 100 Meter beträgt.

Während des Erstgesprächs mit dem Regisseur bringt die Gießhüblerin bereits ihre Ideen zu Papier, womit „schon einmal das Grundgerüst steht“. Nachdem die Besetzungsliste vorliegt und klar ist, wie viele Personen dabei sind, „bestelle ich die Bühnenstoffe und bitte die Darsteller, mir die Maßtabelle auszufüllen. Dann geht’s gemeinsam mit zwei bis drei Mitarbeiterinnen ans Schneidern und Nähen.“ Alleine für Cinderella haben Huber & Co etwa 30 Kostüme gezaubert, für die zweite teatro-Produktion „Anne of Green Gables“ sind es noch einmal über 40.

Pflege gelingt auch dank Hochprozentigem

Klar, dass man sich auch in den üppigsten Kleidern und Outfits bewegen können muss: „Die Mäuse tanzen in bequemen Baggy Pants, der Prinz in Samt und Seide“, erklärt Hubert. Alles muss bequem und auch in der Hitze der Stadttheaterbühne zu (er-)tragen sein. Etwa 90 Prozent der Kostüme sind waschbar, um aus den restlichen 10 Prozent vor allem den Schweißgeruch zu entfernen, greift Huber auf ein probates Bühnenmittel zurück: „Wodka ist das beste Mittel, der Alkohol tötet die Bakterien ab, greift die Stimmbänder nicht an und ist natürlich geruchlos.“

Auch für die routinierte Designerin gab’s Herausforderungen: „Die Mäuseköpfe hatten es ganz schön in sich“, gibt Huber zu. Aber auch diese Hürde hat sie genommen, denn „meine eigentliche Passion ist der Schaffungsprozess“.

Ebenso wichtig ist es Huber, ihre Modeleidenschaft mit jungen Menschen zu teilen. So sind Kooperationen mit der „MODE PRODUKT Mödling“-Schule am Hyrtlplatz, Performing Center Austria (PCA) und eben teatro entstanden. „Ich fühle mich hier bei teatro wie 20. Ich brenne für meinen Job, jeder einzelne in der teatro-Familie für seinen. Gemeinsam entfachen wir ein Riesenfeuer.“