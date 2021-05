Adolf Valenta wird mit Stichtag 1. September neuer Mödlinger Pfarrer. Damit übernimmt der 41-Jährige die Leitung des neu gegründeten Pfarrverbands Mödling Herz-Jesu, Mödling-St. Othmar und Wiener Neudorf. Im NÖN-Gespräch blickt der – 2004 zum damals jüngsten Priester Österreichs geweihte – Brunner Pfarrmoderator mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft.

„Habe mich in Brunn sehr wohl gefühlt“

„Es ist natürlich ein großer Schritt, weil ich mich hier sehr wohl gefühlt habe.“ Die Erlebnisse in der Pfarre Brunn sind für den gebürtigen Badener von gelebter Gemeinschaft und auch Erfolg geprägt, „trotzdem ist es so, dass ich innerlich für eine Veränderung bereit bin“.

Für Valenta war immer klar: „Die Aufgabe des Pfarrers ist der schönste Dienst innerhalb der Kirche.“

Das offizielle Dekret erreichte ihn an seinem freien Montag bei einer seiner Schneeberg-Touren, in Höhe des Elisabethkircherls. Es zog ihn förmlich hinein, „habe gleich dort für diese neue Situation den Schutz Gottes erbeten“.

Grund seiner Bewerbung war: „Ich wurde sowohl von der Diözesanleitung als auch aus Mödling selbst aus der Situation gebeten, mich zu bewerben, da der derzeitige Pfarrer von St. Othmar, Richard Bosch, die Funktion aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen wird.“

Mit der Aufgabe der Kirchenbezirksleitung, „ich bleibe im Dekanat Dechant“, ist sein Wirkungsbereich sehr groß. „Das ist das Los meiner Altersschicht. Menschen in dieser Lebensphase verfügen über eine gewisse Erfahrung und stehen einfach am Höhepunkt ihrer Kräfte.“

Was Mödling von Brunn unterscheidet, beschreibt Valenta so: „Mödling ist die Bezirksstadt und bekannt als Schulstadt und hat von daher überregionale Bedeutung. Kirchlicherseits ist die Othmarkiche auch aus historischer Sicht die bedeutendste Kirche im Dekanat.“

Aufwertung für Spitalskirche geplant

Aufwertung soll die in der Fußgängerzone liegende Spitalskirche erfahren, die bisher eher verschlossen war. Sie soll Anlaufstelle für innovative Citypastoral, also die Seelsorge in der Stadt werden. Was der Blick auf Schüler betrifft, ist es für Valenta kein großes Geheimnis, dass „Religion in diesem Lebensabschnitt derzeit keinen großen Stellenwert hat. Hier wollen wir Angebote setzen und neue Zugänge ermöglichen“.

Ganz klar steht für ihn Aufbauarbeit bevor, dass „Menschen physisch zurück in die Kirche finden. Hier müssen wir in einigen Punkten neu zu denken beginnen“.

Im Lockdown hat sich die Übertragung der Messe per Livestream bewährt. „Durch die niedrigere Hemmschwelle am Computer haben wir Zugang zu Personen gefunden, die sich sonst nicht in den Kirchenraum verirren würden.“

Seinem Nachfolger in Brunn – Details folgen in Kürze – kennt und schätzt Valenta: „So viel darf ich sagen, es sieht nach einer sehr guten Lösung aus.“