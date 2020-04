NÖN: Herr Bürgermeister, sind Sie schon in ihrer neuen Funktion angekommen, wie geht es ihnen?

Johannes Würstl: Ich fühle mich unheimlich wohl, ich bin total nett von allen Mitarbeitern der Gemeinde aufgenommen worden. Und ich konnte mich auch schon davon überzeugen, dass die Mitarbeiter großartig sind und eine hervorragende Arbeit in allen Bereichen leisten, angefangen bei der Verwaltung über den Kindergarten, Schule bis zum Bauhof.

Was war die erste Herausforderung, die Sie als neuer Bürgermeister bewältigen mussten?

Würstl: Es war gar nicht so einfach, in Zeiten wie diesen, wo persönliche Kontakte vermieden werden sollen, den Gemeinderat arbeitsfähig zu machen. Die Ausschüsse werden normalerweise im Zuge von Gemeinderatssitzungen konstituiert, ich habe versucht, arbeitsfähige Teams zu bilden, damit gewisse Rollen im Gemeinderat einfach besetzt werden, also wer wird Umweltgemeinderat, wer Jugendgemeinderat, wie werden die Ausschüsse besetzt. Ich habe dafür einige Telefonate geführt, E-Mails inklusive. Aber mir war es wichtig, den Gemeinderat auf solide Beine zu stellen.

Welche Projekte befinden sich gerade in der Umsetzungsphase und sollen in absehbarer Zeit tatsächlich fertiggestellt werden?

Würstl: Unsere neue Kläranlage befindet sich in finaler Umsetzung und wird demnächst fertiggestellt sein. Dann folgt als nächster Schritt die Errichtung des Bauhofes. Da gibt es schon Pläne, auf diese werden wir unsere Vorstellungen aufsetzen. Wichtig ist, dass wir für alle unsere Planungen nicht vergessen, die Finanzierung auf solide Beine zu stellen. Das ist in Zeiten von Corona gar nicht so einfach, das wird noch eine Herausforderung werden. Die Frage ist, was kann und will ich mir leisten, die wirtschaftlichen Folgen von Corona werden wir als Gemeinde leider noch zu spüren bekommen.

Wie sieht es mit der Errichtung des neuen Feuerwehrhauses aus, erfolgt dieses so wie geplant?

Würstl: Der Projektstart hat sich aufgrund der Coronakrise in der Anfangsphase verzögert. Aber es ist unsere feste Absicht, das Feuerwehrhaus heuer zu bauen, da hat sich gar nichts geändert. Auch schaut es weiterhin sehr gut aus, dass noch heuer mit dem Bau eines SPAR-Marktes beim Kreisverkehr zwischen Friedhof und und Tankstelle begonnen wird. Wir als Gemeinde stehen voll hinter dem Projekt, wir haben alle notwendigen Vorarbeiten, die wir als Gemeinde dafür leisten können wie die richtige Widmung, schon erledigt. 2020/21 geht es hoffentlich an die Umsetzung.

Gibt es ein Herzensprojekt, das Sie unbedingt umsetzen wollen?

Würstl: Also ich würde nicht von Herzensprojekt oder Projekten sprechen, sondern von Vorhaben die erledigt werden müssen, weil sie sich schon ewig durch die Achauer Geschichte ziehen, wie ein funktionierender Hochwasserschutz und eine realisierbare Umfahrung. Das sind Dinge, die muss man einfach angehen, erst dann macht es Sinn, kleinere Maßnahmen zu setzen, die den Ort lebenswerter machen. Ich denke dabei an Freiräume, Parks, eine grüne Gestaltung der Hauptstraße. Mehr Rabatte an der Hauptstraße machen aber nur Sinn, wenn diese dank einer Umfahrung verkehrsberuhigt ist.