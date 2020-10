Bernhard Schneider: Nein, selbst- verständlich war das nicht. Ich hatte zwar von Kind auf Musikunterricht, habe auch viel gespielt, später aber Jus studiert, und erst später wieder zur Musik zurückgefunden. Ich habe dann begonnen, Violine, Dirigieren und Musikpädagogik zu studieren, und daneben das Jus-Studium auch noch fertiggemacht. Die Zeit des Studiums wollte ich intensiv nutzen.

Haben Sie die Laxenburger Schlosskonzerte dann von Kindesbeinen an begleitet?

Schneider: Nicht nur mein Vater war Musiker, sondern schon mein Großvater. Natürlich habe ich schon als Kind meinen Vater zu den Konzerten begleitet, später haben wir uns auch programmtechnisch beraten. Außerdem bin ich selbst immer wieder bei den Konzerten aufgetreten.

War es für Sie selbstverständlich, 2017 die Konzertreihe von ihrem Vater Heinrich Schneider zu übernehmen?

Schneider: Es schaut so aus wie ein Erbe, aber als mein Vater die Intendanz zurückgelegt hat, ist der damalige Bürgermeister Robert Dienst an mich herangetreten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die künstlerische Leitung zu übernehmen. Obwohl das keine kleine Aufgabe ist, ist mir rasch klar geworden, dass ich sie sehr gerne übernehmen möchte, und es macht auch wirklich große Freude, Künstler und unser Publikum im wunderbaren Ambiente des Schlosstheaters zusammenbringen zu dürfen.

Was war oder ist Ihnen als Leiter der Laxenburger Schlosskonzerte wichtig?

Schneider: Die hohe Qualität zu erhalten und weiterzuentwickeln steht absolut im Vordergrund. Dazu ist es aber auch wichtig, immer wieder neue Aspekte in die Konzertreihe einzubringen. Spannende Künstler, die auch die Genres überschreiten, wie etwa die Gruppe Folksmilch, die am 12. Februar kommenden Jahres bei uns auftreten wird und traditionelle Musik aus verschiedenen Ländern auf ihre Weise interpretiert. Hervorragende Solisten, wie kürzlich die Sopranistin Anette Dasch, der tolle Geiger Benjamin Schmid oder im Dezember der Pianist Markus Schirmer, ab und zu findet sogar eine kleine Oper statt. Neu sind Konzerte für Kinder oder unser Club Classique, manche sagen, das wäre das coolste an den Schlosskonzerten überhaupt. Wo hat man sonst schon die Möglichkeit, die Künstler nach ihren Auftritten hautnah zu erleben. Was auch ganz neu ist: Am 13. November steht ein Jazz- Konzert mit Ines Reiger im Kaiserbahnhof an. Eine Premiere, so etwas hatten wir noch nie. Für heuer hatten wir außerdem geplant, das kulinarische Moment rund um die Konzerte zu erweitern, aber damit müssen wir vorerst warten. Momentan ist es das Wichtigste zu spielen und unser schwerstens angeschlagenes kulturelles Leben überhaupt zu erhalten.

Wie würden Sie die Schlosskonzerte jemandem beschreiben, der diese Konzertreihe nicht kennt?

Schneider: Bei uns bekommt man Hochkultur vor der Haustür, also quasi ums Eck. Man braucht nicht nach Wien zu fahren, vor dem Laxenburger Schlosstheater gibt es genügend Parkmöglichkeiten. Das Schlosstheater bietet ein einmaliges Ambiente, Weltkünstler vor der Haustüre oder im eigenen Ort zu haben, das ist eine Besonderheit, die die Gemeinde Laxenburg möglich gemacht hat. Und - auch das sollte man nicht unerwähnt lassen, auch das Land NÖ unterstützt uns die Qualität hochzuhalten.