Fastensuppenessen in Brunn am Gebirge

Jedes Jahr am Gründonnerstag laden die Marktgemeinde und Pfarre Brunn am Gebirge in bewährter Tradition zum Fastensuppenessen ins Bruno ein. Pfarrer Tom Kruczynski und Bürgermeister Andreas Linhart bewirten dabei die Gäste und geben die Fastensuppen aus. Dabei werden freiwillige Spenden der Gäste gesammelt.

Die Fastenzeit ist eine Zeit des Verzichts von Aschermittwoch bis Ostersonntag. Christen bereiten sich in dieser Zeit auf das Osterfest vor. Es ist eine Zeit des Verzichts und der Buße.

Neben dem karitativen Zweck dient das Fastensuppenessen auch der Geselligkeit. Man trifft sich im Bruno, kann eine leckere Suppe genießen und mit anderen Gästen plaudern.

