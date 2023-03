NÖN-N1-TV Glitzern und Funkeln bei den Mineralientagen in Brunn am Gebirge

V om 10. bis 12. März fanden die Mineralientage in Brunn am Gebirge statt. Top-HändlerInnen und erfahrene SammlerInnen präsentierten stolz ihre Fundstücke und boten sie zum Verkauf an. Die BesucherInnen konnten sich von den ästhetischen Anblicken verzaubern lassen und hatten die einmalige Gelegenheit, ansprechende Stücke zu erwerben - jeder Stein war ein Unikat!