NÖN-N1-TV Heimatmuseum Guntramsdorf lockte mit Kunsthandwerk zum Ostermarkt

D as Heimatmuseum Guntramsdorf lud am Palmsonntag zum alljährlichen Ostermarkt ein. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten, die zum Kauf angeboten wurden.