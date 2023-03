Stadltheater in Biedermannsdorf

Für Spaß und Unterhaltung sorgte das Stück „Freitag, der 13.", ein lustiger Schwank von Franz Schaurer in drei Akten: Wastl und Anni Durstig führen eine glückliche Ehe. Aber zum Leidwesen von Wastl ist seine Frau sehr abergläubisch. Und so hat sie auch vor einem Freitag, der ausgerechnet auf den 13. fällt, Angst. An einem solchen Tag geht nun vom frühen Morgen an alles schief! Anni ist wütend auf ihren Mann, auf sich und auf alles! Und an einem solchen Tag kommt der Sohn Georg und will den Eltern seine Braut Klara vorstellen...

