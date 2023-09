Sensationell: Alle Neune holen das Aufstiegsticket

Auch wenn der eine oder andere schiefe Ton, die eine oder andere verwirrende (Tanz-)Bewegung dabei war: „Ihr seid alle talentiert und könnt auf einer großen Bühne bestehen“, applaudierte Organisator & Mastermind Andy Marek.

Vollzeitmama Barbara Glattes-Bayer (35) aus Mödling, ehemalige Lehrerin, kennt man unter anderem aus dem Mödlinger Eltern-Kind-Zentrum. Sie zeigte, dass sich auch stimmlich top ist, vor allem mit Musicalsongs. Angela Tury (40) aus Wiener Neudorf hat Chorerfahrung und war bei der Hypo NÖ-Bandgründung treibende Kraft. Die Bankangestellte ließ mit dem ABBA-Hit „Thank you for the music“ aufhorchen.

Markus Schmidt (25) aus Himberg ist hauptberuflich Lagerarbeiter bei einer Firma in Tattendorf, nebenbei aber begeisterter Sänger, der unter anderem auf Seiler & Speer steht. Martin Prein (33) aus Götzendorf, holt sich den Ausgleich zu seinem anspruchsvollen Job als Behindertenbetreuer ebenfalls beim Singen. Mit einem spontan von Andy Marek vorgeschlagenen „Image“ von John Lennon schaffte Prein den Aufstieg.

Theresa Guggenberger (24) hat ihre Wurzeln in Enzesfeld-Lindabrunn, lebt jetzt in Wien, peilt eine Schauspielerin-Karriere an und ist auch stimmlich gut drauf. Erfahrung sammelt sie als Frontfrau einer noch jungen Band. Die gebürtige Ungarin Yasmin Vincze (25) ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Unterwaltersdorf. Auch die Technikerin bei einem IT-Unternehmen ersang sich das Ticket für die Liveshow.

Als Geheimtipp für den Gesamtsieg entpuppte sich Irina Filimon. Die erst 14-jährige Matzendorferin besucht das Gymnasium in Gainfarn und sorgte unter anderem mit einem Whitney Houston-Song für Gänsehautmomente. „Das war ganz großes Kino“, war Andy Marek begeistert.

Isabella Leutgeb (22) nahm den Weg aus Linz auf sich und tanzte sich in die nächste Runde. Ebenso wie die 14-jährige Samantha Andelkovic aus Wien.

Die Termine und Locations für die Liveshows stehen noch nicht fest, gehen jedenfalls im Oktober über die Bühne, wünschte Marek den Talenten alles Gute für den nächsten Schritt.

Angela Tury aus Wiener Neudorf. Foto: Dworak

Barbara Glattes-Bayer aus Mödling. Foto: Dworak

Markus Schmidt aus Himberg. Foto: Dworak

Martin Prein aus Götzendorf. Foto: Dworak

Theresa Guggenberger stammt aus Enzesfeld-Lindabrunn. Foto: Dworak

Yasmin Vincze aus Unterwaltersdorf. Foto: Dworak

Irina Filimon aus Matzendorf. Foto: Dworak

Isabella Leutgeb aus Linz. Foto: Dworak