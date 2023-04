Die Gemeinde Gaaden ist auf ein Blackout vorbereitet

„Man muss einsatzfähig sein, um auch selbst helfen zu können“, begründet Gaadens Bürgermeister Anton Jenzer, Wir Gaadner, die Entscheidung, für die Gemeinde zwei Notstromaggregate anzuschaffen. Die beiden Geräte, die Gesamtkosten liegen bei rund 30.000 Euro, sind am Gelände des Wirtschaftshofes untergebracht. „Das Gemeindeamt muss ja aktiv sein können, um im Notfall alles regeln zu können“, so der Ortschef, „die Geräte können ja auch zum Auspumpen von Kanälen etc. eingesetzt werden, dazu wird eine Monage auf einen Anhänger vorgenommen, so ist man im Notfall damit auch mobil.“

