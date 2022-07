Der Weltkonzern aus Gumpoldskirchen

Werbung

Als einziger Sohn einer Fleischhauerfamilie sollte Professor Johann F. Graf eigentlich den elterlichen Betrieb in Perchtoldsdorf übernehmen. Alles war vorbereitet, er absolvierte in Rekordtempo die Lehre und wurde mit 23 Jahren jüngster Fleischhauermeister Österreichs. Doch sein ausgesprochener Hang zur Technik, sein Pioniergeist und kaufmännisches Geschick lenkten die Schritte jedoch in eine völlig andere Richtung.

Professor Johann F. Graf (l.) bei einem Termin anno 1980. Foto: NOVOMATIC

Graf gründete 1980 in Gumpoldskirchen, in den ehemaligen Räumlichkeiten des Tiroler Weinhandelsunternehmens „Morandell“ die „NOVOMATIC Automatenindustrie- und -handelsgesellschaft m.b.H.“

Die ersten Spielautomaten produzierte das Unternehmen unter der Marke ADMIRAL und übernahm zudem die Generalvertretung für die Glücksspielgeräte des britischen Herstellers JPM als damals weltgrößter Produzent von Slot-Maschinen. Der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte. Der frühe Eintritt von NOVOMATIC in europäische Märkte legte den Grundstein für die internationale Expansion, welche den Konzern als Produzent und Betreiber zu einem globalen Topplayer machte, der heute 97 Prozent des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet.

Internationales Headquarter

Nach dem umfangreichen Umbau wurde das Headquarter in Gumpoldskirchen zeitgerecht zum 30-jährigen Bestandsjubiläum des weltweit tätigen Glücksspielkonzerns fertiggestellt. Etwa 1.000 Personen haben heute ebendort ihren Arbeitsplatz. Österreichweit sind es über 3.000, weltweit rund 21.200.

NOVOMATIC bietet im Headquarter auch 13 Lehrberufe für junge Zukunftshoffnungen an. Foto: NOVOMATIC

Als einer der größten Arbeitgeber der Region steht die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt, denn sie sind der Grundstein für die mittlerweile 42-jährige Erfolgsgeschichte des Weltkonzerns mit Geschäftstätigkeiten in etwa 90 Ländern. Österreichweit liegt NOVOMATIC, was die wertvollsten Markenunternehmen betrifft, hinter Red Bull und vor SPAR auf Platz 2.

