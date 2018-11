Die Kombination eines 4-gängigen Galamenüs mit Auszügen aus erfolgreichen Musicals hat in den beiden Vorjahren zahlreiche Gäste begeistert. Von 11. Jänner bis 17. Februar 2019 findet im Novomatic Forum in Wien bereits die dritte Auflage unter dem Titel „CulinarICAL 3.0“ statt.

Melodien aus Cats, Wicked, Elisabeth, Mamma Mia, Grease, Rocky Horror Show, Tanz der Vampire sind Teil des Programms. Erstmals in Wien sind auch noch unbekannte Songs aus Musicals zu hören, die gerade fulminante Erfolge am Broadway feiern.

Als Beispiel nennt Wolfgang Ebner, Geschäftsführer des Novomatic Forum, „Dear Evan Hanson“, das die Themen Social Media und Mobbing bei Jugendlichen thematisiert. Die Darsteller Katharina Dorian, Antje Kohler- Rostami, Anetta Szabo, Marina Petkov, Jakob Semotan, Stefan Bleiberschnig, Max Niemeyer und Florian Fetterle feiern sowohl in österreichischen als auch internationalen Produktionen große Erfolge und waren großteils bereits in früheren CulinarICALs zu sehen. Regie führt erneut die Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, Choreografin und Regisseurin Rita Sereinig, die auch in „I am from Austria“‘ zu sehen ist.

Sie präsentiert vier Themenblöcke – Orte, Girlpower, Manpower, Musical goes Cinema – und verspricht „zwei Appetizer“. Musikalischer Leiter ist Maximilian Klakow – derzeit an der Volksoper in mehreren Produktionen engagiert.

Anschließend wird Bernd Leichtfried am Flügel in der „Chill out“-Bar Musical-Melodien anstimmen, wobei sich Gesangsbegeisterte das Mikrofon teilen können. Neben der Show erwartet die Gäste ein 4-gängiges Galamenü, kreiert von Alexander Pfandl, Chefkoch des Novomatic Forum.

Unter anderem macht er mit „Tartare vom Wilden Hecht“, „Hirsch- und Kalb-Filet-Wellington“ und „Nougat-Topfen-Knödel“ Lust auf mehr.

Für Novomatic-Forum-Standortleiterin Ursula Nosal ist „diese Produktion für alle musicalbegeisterte und kulinarische Liebhaber ein absolutes Highlight. Sei es, um sich selbst einen unvergessenen Abend zu gönnen, als Geschenk für Geburtstage oder Weihnachten, aber auch als einmalige Gelegenheit für Firmenfeiern“.

www.novomaticforum.at

www.wien-ticket.at