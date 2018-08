Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freute sich bei der Feier im Novomatic-Forum auf Neumann als „bedeutende Stütze, wichtiger Berater und Wegbegleiter“ zur Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehung Niederösterreichs mit Rumänien.

Der weltweit agierende Glücksspielkonzern mit Sitz in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling). Novomatic ist seit 25 Jahren mit rund 1.000 Mitarbeitern in 120 Spielbetrieben in Rumänien aktiv.

Neumann will „die schon jetzt sehr guten Beziehungen weiter verbessern, in der Wirtschaft und Wissenschaft ebenso wie im Tourismus und in der Kultur“.