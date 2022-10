Roboter hilft beim Sortieren in Mödlinger Salvator-Apotheke

1882 wurde die Konzession für eine zweite Apotheke in der Schöffel-Vorstadt erteilt, womit die Salvator-Apotheke in der Wiener Straße vor der Gabrielerstraße eröffnet. Bis 2007 blieb der Standort erhalten, danach zog die Apotheke in das gegenüberliegende City Center Mödling.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, beide ÖVP, ließen es sich nicht nehmen, Inhaberin Dagmar Gruber zum 140-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Dass die Salvator-Apotheke trotz ihrer langen Tradition immer am Puls der Zeit ist, beweist die zuletzt getätigte Investition in die Zukunft.

Um 160.000 Euro wurde ein automatisiertes Medikamenten-Ordnungssystem angekauft, das die Medikamente automatisch ausgibt, einordnet, aber auch nachbestellt, berichtete Gruber stolz. Über 17.000 Medikamenten-Schachteln haben in dem klimatisierten Roboter-Schrank Platz. Gruber freut sich über die Arbeitserleichterung: „Damit haben wir mehr Zeit für unsere Kundinnen und Kunden.“

www.salvator-apotheke.at

