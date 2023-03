Brunn am Gebirge: Hochzeitsgast randalierte

„Ich wollte gar nicht auf diese Hochzeit gehen, hatte zuvor zwölf Stunden gearbeitet, aber meine Freundin wollte unbedingt hin“ erklärte der Angeklagte, 23, vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Hochzeitsgast an einer Schlägerei vor dem Lokal beteiligt und als die Polizei ankam, die Beamten beleidigt und sich sehr aggressiv gegeben.

Laut einer Polizistin haben bei ihrem Eintreffen etwa 20 Leute vor dem Lokal lautstark diskutiert. Und während ein Zeuge die Situation erklären wollte, sei der Angeklagte auf einen anderen Mann losgegangen. „Zwei Männer hielten ihn darauf zurück, wir wollten ihn beruhigen. Er hat sich losgerissen und schlug wild um sich.“ Ihr Kollege habe ihm mehrfach den Einsatz von Pfefferspray angedroht, und als das alles nicht geholfen hat, den Mann auch besprüht. „Wir haben ihm geholfen, die Augen auszuspülen, er hat sich kurz beruhigt und wurde dann wieder aggressiv und sagte, dass er uns alle herpracken wird.“ Schließlich konnten drei Beamte gemeinsam den Mann festnehmen, wobei ein Polizist verletzt wurde.

Der Angeklagte gab an, dass er „so betrunken wie noch nie gewesen ist. Die Burschen kamen mit irgendeinem Schnaps an, dann war es vorbei bei mir“. Er sei erst wieder in der Polizeiinspektion so richtig zu sich gekommen. „Es tut mir wirklich sehr leid, so viel Alkohol wird es bei mir nie wiedergeben“. Der Mann wurde zu drei Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

