Obduktion angeordnet 59-jähriger Deutscher starb bei Kranunfall im Bezirk Mödling

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Für den LKW-Fahrer gab es keine Rettung, er verstarb noch am Unglücksort Foto: APA, MONATSREVUE/THOMAS LENGER

B ei dem Kranunfall in Münchendorf am Dienstag ist Polizeiangaben zufolge ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe eine Obduktion angeordnet, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Mittwoch auf Anfrage der APA.