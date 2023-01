Fulminante Premiere: "Böse 2,5 cm" im Vindobona

Werbung

In der Titelrolle der Drag-Queen Hedwig brilliert Drew Sarich, seine (tatsächliche) Ehefrau Ann Mandrella, die bei den Sommerspielen in Brunn am Gebirge in „Into the Woods“ die biedere Bäckersfrau verkörpert hat, besticht als Hedwigs Mann Yzthak.

Regie bei dieser Gender-Story mit Tiefgang führt mit Werner Sobotka ein Mödlinger, einst Mitbegründer der „Hektiker“, mit Gitarrist Chris Harras gehört ebenfalls ein Mödlinger der Liveband an.

Von der Performance begeistert waren unter anderem zwei weitere „Hektiker“, der Perchtoldsdorfer Wolfgang Fifi Pissecker und Viktor Gernot sowie Missy May mit ihrem Andreas Wanasek aus Brunn am Gebirge und teatro-Presselady Elli Colditz. Zu sehen noch bis 29. Jänner, wobei Ebner die gute Nachricht parat hat: „Aufgrund der großen Nachfrage wird es im Mai und Juni weitere sechs Vorstellungen geben.“

vindobona.wien

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.