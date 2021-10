Mödling: Natur ist im Mittelpunkt für „Föhrenberge“-Vorsitz

20 Naturparke gibt es in Niederösterreich, der älteste ist jener in Sparbach, der zweiälteste grenzt direkt an: „Föhrenberge“. Zu vergleichen seien beiden nicht, merkte Mödlings Bürgermeister & Nationalrat Hans Stefan Hintner, ÖVP, an, der bei der Generalversammlung in der Bezirkshauptmannschaft Mödling nach 23 Jahren als Obmann zurücktrat. Für Sparbach müsse man Eintritt zahlen, die Föhrenberge sind kostenlos zu nutzen.

Die Probleme seien aber nahezu dieselben wie bei der Gründung Ende der 1960er-Jahre: „Damals wurde der Wienerwald überrannt, Autos fuhren auf Wanderwegen, es gab jeder Menge Müllberge“, erklärte Hintner. Entstanden sind Einstiegsstellen wie das Prießnitztal oder die Kuhheide, vorrangigstes Ziel des Vereines ist und bleibt „zu 90 Prozent die Pflege“, betonte Hintner.

Nachdem das Land NÖ stets großes Interesse am Naturpark hege, sei es Tradition, dass Landespolitiker den „Föhrenberge“-Vorsitz innehaben. Ein Obmann war Landeshauptmann Siegfried Ludwig, Mödlings Stadtchef wiederum folgte Landtagspräsident Leo Eichinger. Er, Hintner, sei stolz darauf, dass es in seiner Ära gelungen ist, „bewährte Strukturen nicht um der Modernisierung Willen zu zerstören“.

Der Nachfolger, ÖVP-Bezirksparteiobmann & Landtagsabgeordneter Martin Schuster kann aus der aktuellen Kooperation des Vereines mit der Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH aufbauen. Das Projekt wird aus dem NÖ Landschaftsfonds gefördert und enthält folgende Schwerpunkte: bessere Lenkung der Besucherströme und Besucherinformationen sowie wichtige Umweltbildungs- und Naturschutz-Maßnahmen.

Parteipolitik hat keinen Platz

Schuster will sich um „besseres Miteinander der Waldnutzer – vor allem der Wanderer und Mountainbiker – bemühen“ und das Thema „Artenvielfalt“ nicht außer Acht lassen. „Und es freut mich sehr, dass alle an einem Strang ziehen. Abseits der Parteipolitik und -taktik.“ Die Stellvertreter sind Mödlings SPÖ-Gemeinderat Markus Gilly, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender & Landtagsabgeordneter Hannes Weninger sowie Vereins-Urgestein Friedrich Rihs.