Stadbus Mödling: Linien sind auf Kurs

Drei Stadtbus-Linien bilden abgestimmt auf das neue Angebot des Anrufsammeltaxis (AST) der Mobilregion Mödling ein neues Gesamtangebot, welches vom Verkehrsverbund Ostregion (VOR) im Auftrag der Stadtgemeinde konzipiert wurde. Damit ist das Mobilitätsangebot flexibler und besser an die Bedürfnisse der Mödlingerinnen und Mödlinger angepasst, hoffen die Verantwortlichen.

Für Landesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, steht fest: „Die einzelnen Angebote – insbesondere Stadtbus und AST Mödling – ergeben zusammen eine nie da gewesene Qualität eines hochwertigen, flexiblen Öffi-Angebots.“ Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, lässt nicht unerwähnt, dass „wir seit Jahren große Anstrengungen und Investitionen unternehmen, um den öffentlichen Verkehr in unserer Stadt attraktiv und leistbar für alle zu machen. Sei es mit wetterfesten Wartehäuschen, digitalen Fahrzeitanzeigen oder der Integration der Stadtbus-Fahrpläne in mobile Anwendungen für das Handy.“ Gerade in Zeiten steigender Energiepreise sei „ein starkes und attraktives öffentliches Verkehrsnetz eine wichtige Lebensader für eine Stadt wie Mödling“, ist Hintner überzeugt.

„Die einzelnen Angebote – insbesondere Stadtbus und AST Mödling – ergeben zusammen eine nie da gewesene Qualität eines hochwertigen, flexiblen Öffi-Angebots.“

Landesrat Ludwig Schleritzko

VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll ergänzt: „Das neue System in Mödling zeichnet sich durch ein Ineinandergreifen der verschiedenen Verkehrsangebote von intelligenten Stadtbussystemen und bedarfsgesteuerte AST-Verkehren im Sinne eines funktionierenden Gesamtsystems aus.“

Die Neuerungen treten zu Beginn der Osterferien mit Montag, 11. April in Kraft. Corona-bedingt können die neuen Busse erst im Sommer geliefert werden. Das beauftragte Unternehmen Blaguss sorgt in dieser Zeit für Übergangsbusse.

Der neue „Stadtbus Mödling“-Fahrplan ist bereits in die Routing-Services des VOR eingearbeitet.

anachb.vor.at

