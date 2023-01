Pilotprojekt: Neue kinderärztliche Anlaufstelle im Mödlinger Spital

Werbung

Seit 2017 ist in Mödling die kinderärztliche Kassenstelle unbesetzt. Nun hat man in Kooperation zwischen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) ein Provisorium gefunden: Im Erdgeschoß des Landesklinikum Mödling wurde eine kinderärztliche Versorgungseinheit eingerichtet, in der Leistungen wie in einer Kassen-Praxis angeboten werden.

Beispielgebender Brückenschlag?

„Ein Pilotprojekt, auf das ganz Österreich schaut“, zeigte sich Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK NÖ, stolz: „Besondere Situationen fordern eben heraus.“ Ein Brückenschlag wie der in Mödling könne durchaus beispielgebend sein.

Claudia Herbst, Ärztliche Leiterin des Landesklinikums Mödling, freute sich über „die Erweiterung unseres medizinischen Angebots. In der Versorgungseinheit kann man alle Leistungen, die man sonst bei einer Kassenärztin oder Kassenarzt erhält, in Anspruch nehmen“.

Primaria Zsofia Rona, Vorständin der Abteilung „Kinder- und Jugendheilkunde“, merkte an, dass die neue kinderfachärztliche Versorgung – für Patienten bis 18 Jahre – „zusätzlich zur Ambulanzstruktur angeboten wird“. Eine Ärztin und ein Arzt aus dem (kinderärztlichen) Pool des Klinikums werden dafür mit zusätzlichen Verträgen ausgestattet.

Für Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, ist die neue Einrichtung im Landesklinikum Mödling „ein wertvoller Ansatz, wie man die wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherstellen kann. Und sie zeigt, wie produktiv gemeinsame Bemühungen im Gesundheitssystem sein können“.

Die Versorgungseinheit wird so lange geöffnet bleiben, bis die Kassenstelle nachbesetzt ist.

