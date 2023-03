Jubel sieht anders aus

„Ich bedauere, dass es zu keinem Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ gekommen ist“, sagt Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP. „Aber die Forderungen der SPÖ wären finanziell nicht zu stemmen gewesen.“ Der Perchtoldsdorfer, auch Klubobmann-Stellvertreter, weiß, dass keine leichten Zeiten auf ihn zukommen werden: „Ich bin mir im Klaren, dass diese Zusammenarbeit nur professionell auf inhaltlicher Ebene geführt werden wird.“

Zweifel am Bestand der Zusammenarbeit

„Aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus kann das nicht lange gut gehen“, nimmt sich Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, in seinem Blog kein Blatt vor den Mund: Über Schatten springen und Gräben zuschütten klinge gut, allerdings habe „eine Koalition nur dann Bestand, wenn sich die handelnden Personen halbwegs vertrauen, sich leiden können“. Nichtsdestotrotz hoffe er, dass er sich irrt: „Vielleicht wird es die beste Landesregierung aller Zeiten. Vielleicht werden Hanni Mikl-Leitner und Udo Landbauer noch die allerbesten Freunde.“

„Keine tragfähige Basis“ für die nächsten fünf Jahre

NEOS-Landtagsabgeordnete Indra Collini, Brunn am Gebirge, zu Schwarz-Blau in Niederösterreich ist bestürzt: „Nach einem unwürdigen Verhandlungsschauspiel und den angekündigten Taschenspielertricks bei der bevorstehenden Wahl zur Landeshauptfrau, sitzt Niederösterreich nun im Flugzeug in Richtung Ibiza.“ In Niederösterreich könne nur etwas weitergehen, wenn „die Opposition gestärkt und das Proporzsystem endlich abgeschafft werden. Dann wäre auch eine Zukunftskoalition möglich gewesen“, verweist Collini auf die schwarz-grün-pinke Mehrheit im Landtag. Für sie steht fest: „Eine Landeshauptfrau, die nur von den eigenen Abgeordneten gewählt wird, kann keine tragfähige Basis für die nächsten fünf Jahre aufbauen.“

„Kein Renommee für Niederösterreich“

SPÖ-Klubobmann & Landtagsabgeordneter Hannes Weninger geht davon aus, dass „die ÖVP mit Landbauer, Waldhäusl und Co. handzahme Bettvorleger für den Erhalt ihres absolutistischen Machtanspruches gefunden hat. Ein Renommee für Niederösterreich ist dieser Pakt nicht. Die SPÖ wird im Landtag Punkt für Punkt Mehrheiten für ein soziales und demokratisches Niederösterreich suchen.“ Die Schwerpunkte sind für den Gießhübler klar. „In Zeiten der Teuerung und der sozialen Krise braucht es spürbare Entlastungen für die Niederösterreicher. Deshalb haben wir fünf konkrete Forderungen sowie ein umfassendes Demokratiepaket vorgelegt.“ Vergebens.

Für Albert Scheiblauer, SPÖ-Gemeinderat in Brunn am Gebirge, ist der ÖVP-FPÖ-Pakt „unfassbar. Der Koalitionsvertrag schlägt alles. Frauen zurück an den Herd. Gekocht wird gefälligst Schnitzel. Und hast dein Kind nicht in die Schule geschickt, wirst du belohnt. Stärkung strukturschwacher Regionen, Gratiskindergarten, Heizkostenzuschuss gefährden hingegen den Standort“.

„Wissenschaftsfeindliches Retro-Programm“

Laxenburgs SPÖ-Ortsparteivorsitzender Michael Heidenreich ist überzeugt: „Ein Arbeitsabkommen mit der SPÖ hätte viele Verbesserungen bringen können, wie eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, gratis Ganztagsbetreuung im Kindergarten und ein Demokratie- und Transparenz-Paket. Leider hat sich die ÖVP für ein populistisches, wissenschaftsfeindliches Retro-Programm entschieden, um auf Kosten des Landes ihre Macht zu sichern.“

„Klimaschutz wird in die Vergangenheit katapultiert“

Die designierte Bundesrätin Simone Jagl, Grüne, aus Biedermannsdorf glaubt, dass „die ÖVP durch den Pakt mit der FPÖ offensichtlich beweisen möchte, dass sie den Zukunftsverweigerern um nichts nachsteht. Dass Johanna Mikl-Leitner die obersten Klimawandelleugner und Wissenschaftsskeptiker ins Boot geholt hat, ist eine Katastrophe. In Sachen Klimaschutz wird unser Land um Jahrzehnte in die Vergangenheit katapultiert“. Zudem sei auch „erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Udo Landbauer in die oberste Schaltzentrale der Macht gehievt wird, als hätte es die Liederbuchaffäre nie gegeben. Und mit Christoph Luisser als Landesrat ist ein absoluter Hardliner für Asyl zuständig“.

Mödlings FPÖ-Stadtparteiobmann Daniel Könczöl freut sich, dass „die Zusammenarbeit unsere Handschrift trägt und Christoph Luisser die Chance erhält, als Landesrat das Land zu gestalten“. Die Zustimmung der Basis zum ÖVP-FPÖ-Pakt sei groß.

