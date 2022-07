Landtagswahlen 2023: Die Mannschaft steht

Werbung

Wie angekündigt, hat sich der Bezirksparteivorstand der Volkspartei vor den Sommerferien einstimmig auf die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste zur Landtagswahl 2023 verständigt: „Wir sind bereit, für die kommende Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren und für unsere Heimat zu arbeiten“, machte Bezirksparteivorsitzender Martin Schuster, seit 2008 Landtagsabgeordneter, deutlich.

„Die politischen Herausforderungen sind so groß wie selten zuvor“, weiß Schuster: „Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Krankheit und die Auswirkungen allen voran die Teuerung – all das können wir nicht ändern, aber wir müssen dafür sorgen, dass es in und für unsere Heimat gut weitergeht.“

Man wolle den Sommer nützen, um die Anliegen der Bevölkerung im Bezirk Mödling aufzunehmen, nicht aber, um jetzt schon Wahl zu kämpfen. Denn „wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten und das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu“.

Bei der Auswahl der 15 Personen habe man Wert auf Erfahrung, Wissen und Elan gelegt und auf die Vielfalt der Volkspartei geachtet, betonte Schuster: Im Team befinden sich acht Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 42,8 Jahre. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich erstmals einer Landtagswahl, 13 sind im Gemeinderat vertreten. „Die genaue Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt im Herbst“, erklärte der Bezirksparteivorsitzende.

Seit dem Vorjahr gehört auch Marlene Zeidler-Beck aus Maria Enzersdorf dem Landtag an.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.