Landtagsära von Martin Schuster endet nach 15 Jahren

Mit 21. September wird es eine Reihe an Änderungen in Landtag und Bundesrat geben: Perchtoldsdorfs Ex-Bürgermeister Martin Schuster (56), seit 2008 im Landtag, wechselt in die Privatwirtschaft (Genaueres wollte er auf NÖN-Anfrage noch nicht bekanntgeben) und legt sein Mandat zurück. Das frei werdende Grundmandat im Bezirk Mödling übernimmt aufgrund des Vorzugsstimmenwahlergebnisses die bisherige Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck (35) aus Maria Enzersdorf. Sie feiert somit ein Comeback (2021 bis 2023) im NÖ-Landtag. Niederösterreichs jüngste Bürgermeisterin, Bernadette Geieregger (30) aus Kaltenleutgeben, zieht in den Bundesrat ein. Schusters Funktion als VPNÖ-Klubobmann-Stellvertreter übernimmt Anton Erber (Bezirk Scheibbs).

Gleichzeitig wird aufgrund eines Beschlusses des Landesparteivorstandes mit 21. September Bundesrätin Margit Göll (Moorbad Harbach, Waldviertel) formal unter den NÖ Bundesräten neue Erstgereihte (bisher war dies Zeidler-Beck) und wird mit 1.1.2024 Präsidentin des Bundesrates, da Niederösterreich turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Länderkammer übernimmt.

Chance für die „Anpackerin und Umsetzerin“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, bedankte sich bei Martin Schuster, einer „verlässlichen Stütze für den Bezirk Mödling. Durch deine Aufgabe als Bezirksparteiobmann, die du auch weiterhin ausführst, warst und bist du erste Anlaufstelle für die Gemeinden in deinem Bezirk“. „Vieles im Bezirk Mödling und in deiner Heimatgemeinde Perchtoldsdorf trägt deine Handschrift“, ergänzten Klubobmann Jochen Danninger und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Mit Marlene Zeidler-Beck rücke „eine starke junge Frau in den Landtag nach“, freute sich Mikl-Leitner. Und Bernadette Geieregger habe sich „in ihrer Zeit als Landesgeschäftsführerin der JVP Niederösterreich wie auch jetzt als Bürgermeisterin einen ausgezeichneten Ruf als Anpackerin und Umsetzerin erarbeitet“.

„Arbeitsreiche Jahre im NÖ Landtag mit vielen Highlights liegen hinter mir, gemeinsam konnten wir vieles für unsere Heimat bewegen. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt – mein Herz wird aber immer für den so lebenswerten Bezirk Mödling schlagen“, betonte Schuster.

Zeidler-Beck will den Bezirk Mödling bei ihrem Comeback im NÖ Landtag „mit viel Leidenschaft vertreten“, Geieregger freut sich auf die neue Herausforderung: „Politisch aktiv zu sein, bedeutet, sich für andere einzusetzen. Es bereitet mir unglaubliche Freude, mit den Menschen zu reden, ihre Ideen und Herausforderungen mitzunehmen und daraus Lösungen für die Zukunft zu entwickeln“.