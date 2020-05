In der vergangenen Gemeinderatsperiode saß Martin Kaspar für Pro Münchendorf noch im Gemeinderat. Für die Bürgerliste engagiert er sich weiterhin und verfolgt auch weiterhin jenes Ziel, das er sich schon als Gemeinderat auf seine Fahnen geheftet hat: eine eigenständige Apotheke in die Gemeinde zu holen.

Nur dies ist ein schwieriges Unterfangen voll juristischer Spitzfindigkeiten und – seiner Meinung nach – „antiquierter Gesetze“. In einem offenen Brief auf der Facebook-Seite von Pro Münchendorf machte Kaspar seinem Unmut darüber schon Luft. Eine neue Apotheke kann aber nur Bezirkshauptmann Philipp Enzinger genehmigen, falls alle Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Im Moment schaut es schlecht für eine Apotheke in Münchendorf aus, weil die Österreichische Apothekerkammer dem Projekt ein negatives Gutachten ausgestellt hat.

Der Bezirkshauptmann erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Das negative Gutachten der Apothekerkammer langte am 20. März bei uns ein und wurde am 25. März jener Apothekerin, die die Apotheke in Münchendorf errichten möchte, sowie allen Einspruchswerbern zur Kenntnisnahme und der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 10. April übermittelt.“

Daraufhin hätten die Apothekenwerberin und die Gemeinde Stellungnahmen abgegeben, wonach der Bedarf gegeben sei. „Die wurden der Apothekenkammer zur Berücksichtigung und Ergänzung des Gutachtens übermittelt.“

Jetzt sei die ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Apothekerkammer bei der Bezirkshauptmannschaft eingelangt, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler berichtet: „Die Stellungnahme ist allerdings weiterhin negativ für die Konzessionswerberin ausgefallen.“

Mindestversorgung im Fokus der Kammer

Die Apothekerkammer argumentiert mit dem Mindestversorgungspotenzial laut Apothekergesetz, das durch die Bewilligung einer neuen Apotheke in Münchendorf für eine bereits bestehende Apotheke in einer Nachbargemeinde nicht mehr gegeben sei.

Enzinger präzisiert: „Ein solcher Bedarf besteht aufgrund des Gesetzes nicht, wenn für eine umliegende und bereits bestehende öffentliche Apotheke in Folge der Neuerrichtung einer Apotheke die Zahl der zu versorgenden Personen unter 5.500 sinken würde. Dies ist derzeit aufgrund des Gutachtens gegeben. Die Bezirkshauptmannschaft Mödling ist selbstverständlich an die Gesetze gebunden.“