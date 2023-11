Fast 3.000 Personen aus dem Bezirk Mödling auf Jobsuche

Inklusive Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer befanden sich 2.921 Personen auf Jobsuche (+1,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum (Oktober 2019) ist die Arbeitslosigkeit allerdings um 704 Personen bzw. um 22,6 Prozent gesunken, betonte AMS Mödling-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer.

Aktuell suchen 13,2 Prozent aller arbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk Mödling bereits ein Jahr oder länger einen Job. „Das sind in Summe 319 Personen, um fast 19 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres“, machte Piringer deutlich. „Diese Zahl ist zuletzt im Jahr 2013 niedriger gewesen. Bei den Frauen ist der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit mit 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders stark.“

Auch die Arbeitslosigkeit der Generation 50 plus ist um 6,2 Prozent zurückgegangen. „Der demografische Wandel bildet sich deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile sind bereits 42 Prozent aller Arbeitslosen im Bezirk Mödling über 50 Jahre. Fast die Hälfte der Generation 50 plus hat gesundheitliche Probleme. In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot sollten ältere Arbeitsuchende in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, Unternehmen in diese Richtung beim Recruiting zu sensibilisieren“, erklärte der Geschäftsstellenleiter.

Zwar von sehr niedrigem Niveau aus, aber dennoch gestiegen ist die Jugendarbeitslosigkeit: Insgesamt sind 200 Jugendliche arbeitslos gemeldet, ein Anstieg um 77 Personen (+62,6 Prozent). Der überwiegende Teil ist zwischen 20 und 24 Jahre alt. „Im Vergleich zu 2019 ist die Anzahl an arbeitslosen Jugendlichen um 18 Prozent niedriger“, ließ Piringer nicht unerwähnt.

Weiterhin großes Angebot an offenen Stellen

Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Oktober sind 1.934 freie Stellen gemeldet. Zudem steht ein Angebot von 71 sofort verfügbaren Lehrstellen 79 Lehrstellensuchenden gegenüber. Die meisten Lehrlinge werden in den Bereichen Metall-Elektroberufe sowie im Handel gesucht. Angebot und Nachfrage passen aber nicht immer zusammen. „Gründliche Information und Beratung sind die zentralen Schlüssel für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt. Personen ohne Berufs- oder Ausbildungsabschluss sind im Laufe ihres Erwerbslebens bis zu 12 Jahre arbeitslos.“ Er lädt jedenfalls alle, „die vor der Entscheidung stehen, wie sie sich beruflich weiterentwickeln wollen, ein, mit uns Kontakt aufnehmen, sich lehrstellensuchend zu melden und unser vielfältiges Beratungsangebot rund um die Berufswelt zu nutzen“.