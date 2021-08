Nach der Corona-bedingter Pause steht heuer wieder die „Brunner Wiesn“, Niederösterreichs größtes Oktoberfest, am Programm. Am Festgelände am Areal des „campus21“ geben einander zwischen 10. September und 2. Oktober viele Top-Acts ein Stelldichein.

Den Veranstaltern Christian Novak, Christoph Novak und Mario Repa ist es gelungen, eine geballte Ladung an Stars auf die Wiesn-Bühne zu holen, darunter „Skandal im Sperrbezirk“-Spider Murphy-Gang, „Bruttosozialprodukt“-Geier Sturzflug, dazu Nena und Rockröhre Bonnie Tyler. „Wir möchten unsere Gäste stets mit einem anspruchsvollen Programm und viel Neuem überraschen, so soll die Brunner Wiesn ein unvergessenes Erlebnis sein“, meint Repa.

Die Gastronomie wird in diesem Jahr auf Full-Service umgestellt, die Selbstbedienung entfällt und das kulinarische Angebot wird aufgebessert, ergänzte Novak. Auch an den anderen Öffnungstagen (freitags und samstags) wird ein abwechslungsreiches musikalisches Programm für Jung und Alt geboten, das separate Zelt („Rock-Almstadl“) wird vergrößert und in neuem Glanz erstrahlen, der gesamte Außenbereich wird aufgebessert.

Im Außenbereich wird es noch mehr Fahrgeschäfte geben und der Wieselburger Biergarten wird vergrößert, wodurch man bereits ab 16 Uhr den perfekten Einstand finden kann, lässt das Veranstalter-Trio nicht unerwähnt.

„Grünzweig Automobile“ aus Wiener Neudorf ist erneut Exklusiv-Werbepartner der Brunner Wiesn 2021, „Dr. Richard“ bietet ein Shuttleservice zu U- und Schnellbahnstationen an.

Die Brunner Wiesn unterliegt einer Veranstaltungsgenehmigung. Ein Corona-Konzept wird dementsprechend auch umgesetzt, machen die Veranstalter deutlich.

