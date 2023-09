„O'zapft is“: Von Nena bis zu den Ballermann-Größen

Niederösterreichs größtes Oktoberfest, die Brunner Wiesn, hat bereits am Donnerstag mit dem Auftritt von Superstar Nena im Festzelt begonnen und bietet heuer erneut Musik, Spiel und Kulinarik vom Feinsten. Vom 14. bis 30. September wird am Areal beim campus21 ordentlich abgefeiert, insgesamt werden rund 150.000 Gäste erwartet. „Die Brunner Wiesn soll ein unvergessenes Erlebnis sein und an Festivalcharakter gewinnen“, meint Mario Repa, einer der Veranstalter. Deshalb wurden in diesem Jahr die Party- und Performance-Angebote erweitert. Stars wie Mickie Krause und Pietro Lombardi treten auf der großen Festzeltbühne auf.

Auch das Festivalgelände erhält einen neuen Anstrich, das beliebte Discozelt wurde vergrößert, der gesamte Außenbereich aufgewertet. Karten gibt es online oder bei der Abendkasse, der Eintritt zum Festgelände ist frei, der Außenbereich ist ab 16 Uhr geöffnet. Wer aus Wien anreist, kann den Shuttleservice von den Stationen U1 Altes Landgut und U6 Siebenhirten nutzen.

Partystimmung im Festzelt der Brunner Wiesn. Foto: Weitblick Event&Media GmbH

Oktoberfest-Jubiläum in Biedermannsdorf

Die 20. Ausgabe des ÖVP Biedermannsdorf-Oktoberfestes fand am Samstag im Perlashof statt. Die Band „HIT-die Musi“ sorgte für ausgelassene Stimmung und die Familie Wimmer bewirtete die Gäste mit Speis und Trank. Bürgermeisterin Trixi Dalos, Willi Synek und Markus Mayer schlugen gemeinsam das Bierfass an. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen eine Tombola mit tollen Preisen und ein Wurstkorbschießen. „Wir veranstalten das Oktoberfest seit vielen Jahren“, merkte Gemeinderätin Ingrid Maierhofer an. „Es ist viel zu tun, aber schlussendlich zahlt es sich immer aus.“ Sie organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Gemeinderätin Hildegard Kollmann.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos (vorne 2.v.l.) und das Veranstalterteam. Foto: privat

Bürgermeisterin Trixi Dalos, Ing. Willi Synek und Markus Mayer beim Bieranstich am Biedermannsdorfer Oktoberfest. Foto: privat

Voller Erfolg auch in Achau

Auch in Achau ging das Oktoberfest bereits über die Bühne. Veranstalter Mario Mühlbauer, Obmann der VP Achau, freute sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher: „Es war ein voller Erfolg, die Tanzfläche war durchgehend gesteckt voll. Unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ Etwa 350 bis 400 Gäste feierten auf der Ganslhad. Im Vergleich zum Vorjahr sei eine deutlich Steigerung bemerkbar gewesen. „Letztes Jahr gab es einen DJ. Heuer hatten wird ein größeres Zelt, eine Band und zwei Tage Feierlichkeiten. Nächstes Jahr wird es sicher noch größer“, macht Mühlbauer Lust auf mehr. Dafür wurde schon jetzt alles festgelegt und reserviert.