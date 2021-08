Seit 23. Juli können Sportbegeisterte bei den Olympischen Sommerspielen aus Tokio live im ORF1 und ORF Sport+ mitfiebern. Manfred Kuderna aus Kaltenleutgeben, seit 1985 Regisseur im ORF, verriet im NÖN-Gespräch, was das Besondere an der Olympia-Ausstrahlung ist.

„Der große Unterschied sind auf jeden Fall die Dauer und die Uhrzeit. Wir senden täglich live von etwa Mitternacht bis 17 Uhr.“ Anders ist pandemiebedingt vor allem, dass „wir keine Übertragungswägen vor Ort haben. Das bedeutet, alle Kameras werden über Wien gesteuert. Außerdem arbeiten wir hier mit einer Vielzahl an Leitungen“, erklärt Kuderna.

Bei keiner Übertragung fehlen dürfen die Kommentatoren. Wer Tischtennis und Kanu verfolgt, hört regelmäßig die Stimme des 38-jährigen Perchtoldsdorfers Toni Oberndorfer. „Tischtennis zum Beispiel, kommentiere ich schon seit Längerem. Hier bringe ich meine Erfahrungen ein, welche ich selbst in den Schlägersportarten gesammelt habe.“

Toni Oberndorfer aus Perchtoldsdorf ist die Stimme zu den Tischtennis-Übertragungen. privat

Die Vorbereitungen kommen immer auf die Sportart an, so Oberndorfer. „Besonders wichtig ist mir der persönliche Kontakt mit den Sportlern, welcher derzeit aufs Telefonieren begrenzt ist.“ Aber auch die aktive Recherche helfe. „Letzte Woche habe ich mich vor dem Kommentieren mit unserem Praktikanten selbst an die Tischtennisplatte gestellt und gespielt.“

Dieter Helbig aus Mödling ist bei Segeln, Taekwondo und Karate zu hören. Dass Helbig Segeln kommentiert ist auch kein Zufall. „Ich habe selbst den B-Schein im Segeln. Wenn ich das kommentiere, setze ich mich einfach hin und rede. Da brauche ich gar nicht so viel Vorbereitung“, verrät er. Bei den anderen beiden Sportarten braucht es etwas mehr Recherche. „Hier konzentriere ich mich vor allem auf die Sportler, Regeln und mögliche Besonderheiten wie Rekorde.“ Sein persönliches Highlight bei den Olympischen Spielen ist, „der Kontakt mit Kollegen aus anderen Ländern und den Sportlern. Dieses Jahr ist das leider nicht gegeben, da nur ein paar Kollegen von uns vor Ort sind und der Großteil aus Wien kommentiert.“ Im Olympia-Redaktionsraum mit seinen Kollegen fühlt es sich für Helbig „wie eine kleine Familie“ an.

Höhepunkt – auch für die Journalisten

Der Dritte im Bunde der Kommentatoren ist Bernhard Stöhr aus Perchtoldsdorf. Von ihm wird Beachvolleyball kommentiert. „Ich spiele selbst leidenschaftlich gerne in meiner Freizeit. Ich kommentiere Beachvolleyball schon seit Langem – auch abseits von Olympia. Da waren schon einige Großereignisse dabei. Die Olympischen Spiele sind aber natürlich trotzdem etwas ganz Besonderes.“ Was „das ganz Besondere“ an diesem Großereignis ist, erklärt Stöhr so: „Die Olympischen Spiele sind einfach der Höhepunkt für den Sport, die Sportler und natürlich auch für uns Journalisten.“