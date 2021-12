Omikron-Verdacht in Mödlinger Kläranlage

Im Rahmen einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Grüne, hat er unter anderem von der „intensiven Überwachung“ des Abwassers in etwa 100 Kläranlagen berichtet. Sämtliche Tests seien negativ gewesen, bis auf einen: in der Kläranlage Mödling wurde Ende November der Signalwert für die Omikron-Variante überschritten.

Das Einzugsgebiet der Kläranlage Mödling umfasst außer der Stadtgemeinde Mödling die Gemeinden Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf, Wiener Neudorf, Hinterbrühl, Gaaden, Wienerwald, Gießhübl sowie Biedermannsdorf, jährlich erreichen bis zu 10 Milliarden Liter Abwasser die Kläranlage.

Friedrich Panny, SPÖ, politisch verantwortlicher Stadtrat für die Abwasserwirtschaft, präzisiert im NÖN-Gespräch: Zwei Kanalstränge – einer aus dem Raum Gaaden, einer aus Brunn am Gebirge – erreichen die in Wiener Neudorf situierte Mödlinger Kläranlage, wo sie vereint werden. Ebendort werden die Messungen vorgenommen. Mittlerweile täglich.

Bei den Messungen handelt es sich um „repräsentative 24-Stunden-Mischproben des Zulaufs der Kläranlagen“, erklärt Norbert Kreuzinger vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement der TU Wien auf NÖN-Anfrage: „Ein Teil dieser Probe wird von einem Kurierdienst zur SARS-CoV-2 Analytik in ein Labor gebracht, in dem auch die Proben von anderen Anlagen aufbereitet und dann analysiert werden.“ Das in den Laboren isolierte genetische Material geht in weiterer Folge auch an die Medizinische Uni (Variantenscreening) und an das CeMM (Sequenzierung). „Wie bei Humanproben erfolgt eine Aussage zum Nachweis einer spezifischen Variante erst nach Vorliegen der Sequenzierungs-Ergebnisse durch CeMM. Das war in Mödling der Fall“, bestätigt Kreuzinger.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger hält diese Abwassertests für „enorm wichtig, um eine Gesamtstrategie entwickeln zu können“. Sobald ein konkreter Omikron-Fall an den Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft Mödling gemeldet werde, beginnen die individuellen Maßnahmen zu greifen. Die sehen momentan eine 14-tägige Quarantäne ohne Freitesten vor; das gilt auch für alle Kontaktpersonen, die ausschließlich als K1 geführt werden.

Stand Mittwochabend gab es im Bezirk noch keinen offiziell bestätigten Omikron-Fall.