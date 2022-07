Mödling: Fragen, was die Jugend will

Werbung

Die Stadtgemeinde Mödling möchte aus erster Hand wissen, wie es den jungen Mödlingerinnen und Mödlingern geht, was in Mödling gut läuft und was geändert werden sollte. Dafür wird eine eigene Jugend-Kultur-Studie gemeinsam mit dem Institut Social Identity Research durchgeführt.

Jugend- und Kulturstadtrat Stephan Schimanowa betont: „Wir diskutieren nicht über Jugendliche, sondern fragen sie gleich selbst, um zu erfahren, was sie wirklich denken und sich von der Politik erwarten.“

Angeschrieben wurden alle 16- bis 22-Jährigen in Form eines persönlichen Briefs mit QR-Code, der zu einem Online-Fragebogen führt.

Jugendforscher Manfred Zentner führt die Befragung im Auftrag des Jugendreferates durch. Er erklärt, dass der Studie schon eine längere Vorlaufzeit vorausgeht: „Gestartet wurde mit der Studie bereits im Juni 2020, wobei die ursprünglich geplante Kooperation mit den Mödlinger Schulen wegen der Corona-Situation nicht möglich war. Auch können durch eine Befragung an Schulen nicht alle Jugendlichen der Altersgruppe erreicht werden“, erläuterte Zentner, der sich bereits nach einer Woche über eine Rücklaufquote von 20 Prozent freuen kann.

Die Online-Befragung läuft bis 26. August.

Auch wurden Anreize gesetzt, um die Teilnahmebereitschaft der Jugendlichen an der Befragung zu erhöhen. Wer seine Kontakt-Daten bekanntgibt, nimmt automatisch an einer Preisverleihung teil. Zu gewinnen sind Eintrittskarten für das Stadtbad, Konzertkarten für die Redbox und ein Samsung Tablet.

Zentner betont: „Die Auswertung der erhobenen Studien-Daten erfolgt anonymisiert. Die Kontaktdaten werden getrennt erfasst, sie werden der Stadtgemeinde nur zum Zweck der Verlosung zur Verfügung gestellt.“ Nach Auswertung der Fragebögen werden die Ergebnisse in die Studie eingearbeitet und der Öffentlichkeit bzw. dem Gemeinderat präsentiert. „Ein wichtiges Projekt für die Zukunft unserer Stadt, wir erhoffen uns interessante Aufschlüsse“, zeigen sich auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler gespannt auf die ersten Ergebnisse.

