„Paradeisa“ setzt auf Regionales aus Baden und Mödling

Geboten wird eine Vielfalt an hochwertigen und frischen Produkten direkt aus der Region Baden-Mödling zu Ab-Hof-Preisen an. Aktuell können Lebensmittel von 60 regionalen Kleinbetrieben und Bauernhöfen per Mausklick bestellt, gekauft und einmal pro Woche persönlich abgeholt werden.

Die insgesamt 13 Abholmärkte sind in Baden, Mödling und Wien zu finden. Sitek und Schieszler-Lotschak sind ständig auf der Suche nach hochwertigen Produkten und haben sich für die nächsten fünf Jahre vorgenommen, die Abholmärkte in Baden und Mödling zu erweitern. „Bei uns schmecken die Produkte wie früher, weil sie naturbelassen sind“, betont Sitek, dessen Großeltern selbst Greißler waren. Für Schieszler-Lotschak sind „Vertrauen und persönliche Nähe zu den Produzenten besonders wichtig. Bei unseren Produkten gehen wir keine Kompromisse ein. Bei uns gibt es weder industrielle Verarbeitung noch Tierhaltung auf Spaltböden“.

Produzenten schätzen den Online-Markt

Für Paradeisa-Produzent und Landwirt Hannes Schabbauer vom Annahof aus Laab im Walde ist die Online-Plattform „ein einfacher Weg, der direkt zu den Konsumenten führt. Es ist ein gutes Konzept, Bewusstsein für Regionalität und Qualität zu schaffen“.

Christian und Annemarie Berger, Bio Milchproduzenten aus Nöstling im Triestingtal sind ebenfalls langjährige Produzenten: „Wir hätten gar nicht die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Kunden auf einmal zu beliefern“, schwärmt das Duo.

Die Badener Elisabeth Plöchl und Christoph Breinschmid kommen ursprünglich aus der Kommunikationsbranche, haben sich vor einigen Jahren mit kräuterhaltigen Getränken auf Ingwerbasis selbstständig gemacht. „Die Abholmärkte werden von Thallern aus beliefert. Somit kommen hochwertige und regionale Produkten an den Kunden“.

Die Traiskirchner Winzerin Kerstin Fuchs, die seit Frühjahr 2020 einen Abholmarkt betreibt, gibt beim Einkauf „regionalen Produkten den Vorzug. Für mich ist es wichtig zu wissen, wo die Produkte herkommen, ob die Tierhaltung artgerecht ist, damit ich meine Heurigengäste guten Gewissens bewirten kann“.