Vösendorf: Angst vor Bordell in Wohnsiedlung

Christine Pünner ist eine der Anrainerinnen in der Wiesengasse, die sich vehement gegen die Pläne des neuen Eigentümers in der Wiesengasse 18 wehren, an dieser Adresse ein „Studio“, also ein Bordell, zu betreiben.

Pünner betont: „Dagegen wehren wir uns ganz entschieden. In unserer Reihenhaussiedlung wohnen 15 Familien mit 18 Kindern und Jugendlichen. Sieben der 15 Reihenhäuser grenzen mit ihrem Garten direkt an besagtes Haus in der Wiesengasse 18 an.“

Die Genehmigung eines solchen Betriebes wäre eine Zumutung für die 15 Familien samt ihren Kindern und sämtliche Passanten, die an besagtem Objekt vorbeigehen. Außerdem würden sich viele Kinder in der Sackgasse aufhalten, da diese eine Wohn- und Spielstraße sei. Somit bestehe „eine sittliche Gefährdung dieser Kinder und Jugendlichen“.

Ein Bordell würde die ohnehin sehr angespannte Parkplatzsituation weiter extrem verschärfen. Pünner befürchtet auch eine Wertminderung der Reihenhäuser, durch die Sackgassensituation sei auch zu erwarten, dass die Kriminalität, wie Diebstahl oder Änliches steigen werde.

Die Anrainer haben daher eine Online-Petition gestartet, in der sie Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, auffordern, Schritte zu unternehmen, um das Studio zu verhindern. „Wir erwarten von der Gemeindeleitung, dass die Wohnqualität in Vösendorf gewahrt bleibt und ein solches Unternehmen gestoppt und verboten wird“, sagt Pünner.

Gemeinde für Vollziehung des Gesetzes zuständig

Die Errichtung eines Bordells ist im Niederösterreichischen Prostitutionsgesetz geregelt. Für die Vollziehung dieses Gesetzes ist in erster Linie die Gemeinde zuständig, darauf weist auch Bezirkshauptmann Philipp Enzinger hin. Ein potenzieller Bordellbetreiber muss die Errichtung eines solchen Etablissements bei der Gemeinde anzeigen. Das ist im Fall von Vösendorf auch geschehen.

Bürgermeister Hannes Koza erklärt: „Seit im September des Vorjahres diese Pläne bekannt wurden, setzen wir alles daran, um ein Bordell in diesem Haus zu verhindern.“

Eine Online-Petition hätte es nicht gebraucht, damit er sich als Bürgermeister dieses Themas annimmt. „Wir lassen unsere Bürgerinnen und Bürger nicht im Stich“, bemerkt Koza. Er will alle rechtlichen Möglichkeiten ausloten, die das NÖ Prostitutionsgesetz hergibt, um dieses Studio in der Wiesengasse zu verhindern.

Der Bezirkshauptmann weist darauf hin: „Die Gemeinde kann mit Verordnung die Anbahnung und Ausübung der Prostitution oder die Kennzeichnung von Gebäuden, in denen die Prostitution ausgeübt wird, an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten verbieten, wenn dies zum Schutz der Nachbarschaft vor unzumutbarer Belästigung oder aus öffentlichem Interesse, besonders wegen sittlicher Gefährdung Jugendlicher, erforderlich ist. Anzeigen sind der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.“ Falls im Prostitutionslokal auch das Gastronomiegewerbe ausgeübt wird, brauche es von der Bezirkshauptmannschaft auch eine Betriebsanlagengenehmigung.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.