Der Ort ist um eine virtuelle Attraktion reicher. Mit dem Projekt „360 Grad“ können Interessierte öffentliche Sehenswürdigkeiten und Gebäude, wie das Ernst Wurth-Heimatmuseum, den Barockpavillon oder den Windradlteich virtuell besuchen, von oben oder. von innen betrachten.

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, sieht das Projekt als „Highlight der neuen Website und Bürgerbeteiligungsplattform. Kommunikation in Rundum-Bildern machen den realen Lebensbereich mit einem Mausklick auf einem Laptop, Tablet oder Handy virtuell und schaffen so neue Möglichkeiten für Kultur, Wirtschaft und Tourismus.“ So ist es ab sofort möglich, virtuell durch alle Ausstellungsräume des Heimatmuseums zu wandern und sich einen Eindruck von der Ortsgeschichte zu machen.

Gleiches gilt für die Bibliothek oder das Gymnasium. „Mit diesem Projekt präsentiert sich unser Ort nicht nur aus spannenden Perspektiven, es schafft für örtliche Unternehmer und Gastronomen neue Wege, sich zu präsentieren“, sieht der Ortschef eine zeitgemäße Art der Wirtschaftsförderung.

Vizebürgermeister Niki Brenner, SPÖ, will in den nächsten Wochen die örtlichen Winzer für das Projekt begeistern und über konkrete Möglichkeiten für die Betriebe informieren.

360.gtdf2030.at