Am Sonntag, 23. August, spielen „Willi Resetarits & Stubnblues“ auf, eine Woche später am 30. August „Der Nino aus Wien“. Wohl die kürzeste Anreise hat Komiker & Parodist Alex Kristan aus Maria Enzersdorf, der mit seinem „Lebhaft“-Programm am Montag, 31. August zu Gast sein wird.

Man greife exakt auf die bestehende „Anti-Corona“-Infrastruktur zurück, die es erlaube, immerhin 380 Besuchern unterhaltsame und sichere Sommerabende zu gewährleisten, betonte Rottensteiner. Auch für die drei Termine gilt: Sie finden nur im Freien statt, bei Absagen gibt’s Geld zurück.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, freut sich zum einen, dass „wir mit dem Shakespeare-Klassiker überhaupt Sommerspiele abhalten können“, zum anderen über „die tolle Ergänzung in dieser heuer so besonderen Saison“.

Tickets gibt’s im Info Center am Marktplatz und unter 01/866 83 400.